Варто зауважити, що жодна зі сторін не розкриває, що саме продали й що ми отримаємо. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Тарас Загородній, додавши, що за часів президентства Джозефа Байдена все було навпаки й це важлива зміна подій.

До теми Європа платить, США продають: WP розкрив нову схему озброєння України

Чому нова схема більш дієва?

Саме така модель поведінки підходить у війні з Росією. Ворог не має знати, що саме ми отримуємо. Це принцип створення стратегічної невизначеності. Втім, можливо, не все куплене озброєння потрапить в Україну, адже також існують схеми заміщення зброї.

Наприклад, європейці дають те, що мають, а США надають їм нові засоби. Різниця в тому, що Байден робив це коштом американських платників податків і не питав у європейців, чи не хочуть вони долучитися,

– зауважив політтехнолог.

Коли прийшов Трамп – все змінилося. Він сам почав шукати гроші в Європи й знайшов їх. Тепер саме на цьому будуватиметься допомога Україні. Її ефективність ми побачимо на полі бою,

"Наскільки я розумію, то головна проблема у нас буде з КАБами. Нам потрібне нове обладнання на літаки F-16. Але це добре, коли наші партнери більше роблять, ніж говорять", – додав Тарас Загородній.

До того ж поки немає уточнення, які саме країни ЄС готові купувати зброю для України. Можна припустити, що серед них точно буде Норвегія, Швеція, Данія, Нідерланди, Німеччина й Велика Британія.

Зауважимо, західні ЗМІ повідомляють, що Німеччина вже передала 3 системи Patriot Україні. Загалом очікується передача 5 комплексів. Тривають переговори з Вашингтоном, який має замінити старі системи Німеччині на нові, щоб ті вирушили до України.