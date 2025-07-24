Таку заяву з цього приводу зробив представник уряду ФРН Штефан Корнеліус. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BILD.

Дивіться також На закон про НАБУ і САП відреагував Європейський банк: що буде з допомогою Україні

Чому лідери хочуть провести розмову?

Обидва європейських лідери хочуть обговорити з Володимиром Зеленським його "спірні рішення" про підпорядкування генеральному прокурору незалежних антикорупційних органів, ідеться про НАБУ та САП.

Президент Макрон і федеральний канцлер були одностайні в тому, що вони будуть активно вести переговори з українським президентом з питання боротьби з корупцією,

– розповів Корнеліус.

За його словами, на думку Мерца та Макрона, в Україні зараз ухвалюють важливі рішення, які визначають шлях країни в напрямку ЄС. Також політики "довго обговорювали" військову ситуацію в Україні та подальшу підтримку.

Зазначимо, що за даними Офісу президента, Володимир Зеленський вже провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у четвер, 24 липня. Наразі деталей розмови лідерів не вказують.

До слова, раніше прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко та віцепрем'єр Тарас Качка зустрілися із послами країн G7. Розмова стосувалася української антикорупційної політики, а також роботи НАБУ і САП.