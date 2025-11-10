Ветеран і голова Антикорупційної ради при Міністерстві оборони Юрій Гудименко в ефірі 24 Каналу розповів, чим завершилася ця історія. Він пояснив, що результати перевірок стали показовими для всієї системи постачання.

Як виявили неякісну форму для військових?

Перевірку зимового одягу ініціювали після звернень військових, які скаржилися на погану якість. Журналістка Таня Ніколаєнко, член Антикорупційної ради, розпочала перевірку партій курток, що викликали найбільше нарікань. Перевірка показала, що частина виробів не відповідає стандартам, тому їх не допустили до постачання.

Завдяки наполегливій перевірці Міноборони відмовилося приймати неякісну продукцію, ті самі партії курток,

– сказав Гудименко.

Після цього у відомстві вирішили оновити технічні вимоги та порядок контролю якості. Процес переглядають на всіх етапах – від маркування до приймання готової форми. Це має запобігти повторенню ситуацій, коли до війська потрапляє невідповідне спорядження.

Чому Міноборони обирає дешевше спорядження?

Проблема з якістю має системний характер і пов'язана з обмеженим бюджетом. Міністерство намагається забезпечити майже мільйон військових, тому часто обирає найдешевші варіанти. Через це виробники знижують собівартість, що впливає на якість.

Міноборони хоче зекономити кошти, влізти в бюджет. Виробник хоче заробити, дати зарплати працівникам. Я можу його зрозуміти,

– пояснив ветеран.

Такий підхід створює хибну економію: держава витрачає менше, але отримує неякісне спорядження. Через це військові змушені купувати форму власним коштом. Ситуація показала потребу змінити підхід до закупівель і зробити акцент на якості, а не на ціні.

Систему оборонних закупівель змінюють

Антикорупційна рада спільно з Агенцією оборонних закупівель розробляє нові критерії для тендерів. Під час закупівель планують враховувати не лише ціну, а й якість, репутацію та досвід виробників. Це має запобігти випадкам, коли виграє найдешевша, але ненадійна компанія.

Ми працюємо над тим, щоб під час закупівель враховували якість і репутацію виробника. Це велика робота, і нас у цьому підтримали,

– зазначив Гудименко.

Після запровадження нових підходів Міноборони вже відмовилося від 25 тисяч неякісних курток. Ці партії не потрапили до війська, що підтвердило ефективність змін. Нові правила мають покращити систему закупівель і підвищити відповідальність постачальників.

Що дала перевірка і які наслідки матиме далі?

Головне досягнення перевірки – зміна підходів до забезпечення військових. Вона показала, що громадський контроль може впливати на рішення Міністерства оборони навіть без додаткового фінансування. Усі учасники Антикорупційної ради працюють безоплатно.

Ми завернули ті 25 тисяч курток. Ми хочемо, щоб постачали нормальне. Це означає, що п'ять бригад не отримають фігню. На мою думку, це результат. Я хочу, щоб солдат отримував найкраще з можливого в цінових рамках. І по багатьох пунктах воно суттєво змінить ситуацію,

– підсумував голова ради.

Такі перевірки мають стати постійною практикою у системі постачання для війська. Контроль якості на всіх етапах допоможе запобігти появі неякісного спорядження та зберегти довіру військових до системи забезпечення.

