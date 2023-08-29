Власне, представниця Громадської антикорупційної ради при Міноборони Анастасія Шуба розповіла про подальше розслідування справи зі "скандальними куртками". Про це інформує 24 Канал.

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Експертиза та опитування військових

Як зазначила Анастасія, Міністерство оборони надало робочій групі куртки, закуплені по трьох контрактах. Найближчим часом планується всебічне та об'єктивне дослідження цього питання.

Зокрема, робоча група проїдеться по складах, де зберігаються зразки таких курток. Їх передадуть на експертизу.

Є в інтернеті посилання на експертизу в кримінальному провадженні. На жаль, міністерство немає цієї експертизи. З нами не можуть нею поділитися. Я впевнена, що некоректно посилатися на ці матеріали, бо не зрозуміло, на предмет чого проводилась експертиза. На мою думку, ніхто з представників правоохоронних органів не досліджував достеменно висновки цієї експертизи,

– сказала спікерка.

Окрім того, вона закликала суспільство не поспішати з висновками та дочекатися результатів цієї перевірки. Робоча група планує також проїхатись по військових частинах, бійці яких отримували відповідні куртки та провоювали в них всю зиму.

За словами Шуби, якби це були літні куртки, то волонтерська спільнота б про це знала. А той факт, що про це стало відомо лише зараз, нібито дуже насторожує.

Скандал з куртками для Збройних Сил