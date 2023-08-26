Міністр оборони України Олексій Резніков знову прокоментував скандал із закупівлею курток для ЗСУ. За його словами, Громадська антикорупційна рада при Міноборони займається цією ситуацією. Представники ЗМІ отримають всі відомості про цю закупівлю.

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Що з цінами на куртки

Голова Міноборони назвав ціну поставок абсолютно адекватною ринку й тодішній ситуації. Адже раніше був дефіцит одягу та була необхідність одягнути максимум військовослужбовців ЗСУ якнайшвидше. Відомство закупило 180 000 зимових курток та передало їх солдатам у 2022 році.

Кожна куртка коштувала 86 доларів (що зараз дорівнює 3 177 гривень). Чому в якихось турецьких документах значиться ціна зимової куртки 29 доларів (зараз це 1 072 гривні) – я не знаю. Можливо, мова йде про ухиляння від сплати податків у Туреччині,

– сказав Резніков.

Він наголосив, що це у будь-якому разі не клопіт України. Крім цього міністр повідомив, що журналіст Михайло Ткач і нардепка Анастасія Радіна відмовилися від парі. За його словами, це означає, що їхні звинувачення в заміні зимових курток на літні були неправдою.

Резніков заявив, що за ці звинувачення ніхто не готовий нести відповідальність. Він попросив усі ЗМІ, "які розповсюдили інформацію про закупівлю літніх курток замість зимових, прибрати неперевірені матеріали" та "опублікувати офіційну позицію Міноборони з приводу цієї закупівлі". Також він закликав дочекатися розбору ситуації.

Що цьому передувало