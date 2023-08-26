Министр обороны Украины Алексей Резников снова прокомментировал скандал с закупкой курток для ВСУ. По его словам, Общественный антикоррупционный совет при Минобороны занимается этой ситуацией. Представители СМИ получат все сведения об этой закупке.
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Что с ценами на куртки
Глава Минобороны назвал цену поставок абсолютно адекватной рынку и тогдашней ситуации. Ведь раньше был дефицит одежды и была необходимость одеть максимум военнослужащих ВСУ как можно быстрее. Ведомство закупило 180 000 зимних курток и передало их солдатам в 2022 году.
Каждая куртка стоила 86 долларов (что сейчас равняется 3 177 гривнам). Почему в каких-то турецких документах значится цена зимней куртки 29 долларов (сейчас это 1072 гривны) – я не знаю. Возможно, речь идет об уклонении от уплаты налогов в Турции,
– сказал Резников.
Он подчеркнул, что это в любом случае не забота Украины. Кроме этого, министр сообщил, что журналист Михаил Ткач и нардепка Анастасия Радина отказались от пари. По его словам, это означает, что их обвинения в замене зимних курток летом были неправдой.
Резников заявил, что за эти обвинения никто не готов нести ответственность. Он попросил все СМИ, "распространившие информацию о закупке летних курток вместо зимних, убрать непроверенные материалы" и "опубликовать официальную позицию Минобороны по поводу этой закупки". Также он призвал дождаться разбора ситуации.
Что этому предшествовало
- По информации журналистов, осенью 2022 года Минобороны Украины могло закупить у Турции зимние куртки по цене летних. Также они заявили, что во время транзита одежда подорожала втрое.
- После этого произошло заседание антикоррупционного комитета при Верховной Раде Украины. На ней заместитель министра обороны Денис Шарапов заявил, что турецкий товар имел некоторые недостатки. У части одежды не было бирок или правильно указанных размеров.
- Во время встречи у депутатов возникли вопросы к весу курток и разногласиям с инвойсом. Замглавы Минобороны их заверил, что замечаний по качеству товара нет, а поставщик добавляет сертификат соответствия. Он выразил готовность предоставить документы для подтверждения.
- Сам Резников не смог посетить это обсуждение из-за участия в ряде мероприятий ко Дню Флага. Недавно он назвал обвинения безосновательными. Министр предложил пари депутату Анастасии Радиной и журналисту Михаилу Ткачу.
- Согласно предложению, глава Минобороны готов уйти в отставку, если выяснится, что ведомство действительно поставило 180 000 летних курток вместо зимних. Если же эти предположения не подтвердятся, то Резников предлагает нардепке от "Слуги народа" сложить мандат, а сотруднику "Украинской правды" – уволиться и на три года оставить журналистику.
- Радина согласилась сложить мандат только в случае одобрения закона о возобновлении публичного декларирования состояния чиновников (в том числе военкомов). Также она выдвинула министру собственные условия.
- Ткач отказался от пари и добавил, что оно не ко времени. Журналист также заявил, что представители Минобороны после публикации расследований не отчитывались открыто по поводу этих закупок.