Министр обороны Украины Алексей Резников снова прокомментировал скандал с закупкой курток для ВСУ. По его словам, Общественный антикоррупционный совет при Минобороны занимается этой ситуацией. Представители СМИ получат все сведения об этой закупке.

К теме Это дискредитация Украины: у Зеленского прокомментировали скандал с закупкой курток для ВСУ

Что с ценами на куртки

Глава Минобороны назвал цену поставок абсолютно адекватной рынку и тогдашней ситуации. Ведь раньше был дефицит одежды и была необходимость одеть максимум военнослужащих ВСУ как можно быстрее. Ведомство закупило 180 000 зимних курток и передало их солдатам в 2022 году.

Каждая куртка стоила 86 долларов (что сейчас равняется 3 177 гривнам). Почему в каких-то турецких документах значится цена зимней куртки 29 долларов (сейчас это 1072 гривны) – я не знаю. Возможно, речь идет об уклонении от уплаты налогов в Турции,

– сказал Резников.

Он подчеркнул, что это в любом случае не забота Украины. Кроме этого, министр сообщил, что журналист Михаил Ткач и нардепка Анастасия Радина отказались от пари. По его словам, это означает, что их обвинения в замене зимних курток летом были неправдой.

Резников заявил, что за эти обвинения никто не готов нести ответственность. Он попросил все СМИ, "распространившие информацию о закупке летних курток вместо зимних, убрать непроверенные материалы" и "опубликовать официальную позицию Минобороны по поводу этой закупки". Также он призвал дождаться разбора ситуации.

Что этому предшествовало