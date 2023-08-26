Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента, хотел бы, чтобы завершилось следствие по делу закупок курток для ВСУ. Если там есть чья-то вина – виновные должны быть наказаны. Об этом он сказал во время телемарафона.
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Позиция Подоляка по поводу скандала
По словам советника руководителя Офиса президента, происходящее между Минобороны и депутатами – это "традиционная украинская политика непонимания того, что нельзя так себя в публичной плоскости вести". Это не что иное, как разборки. Такое поведение уместно для мирного времени, но не для военного.
В мирное время украинцы привыкли к "компроматной политике, когда друг друга за что-то ругают", и все поддерживают разные стороны. Впрочем, сейчас война, поэтому, по убеждению Подоляка, должны демонстрировать, что государство хоть немного, хоть на полшага изменилось.
Михаил Подоляк посоветовал, что нужно было делать в ситуации, когда тебе задают неудобные вопросы.
Если в тебе сомневаются – ты должен ответить на эти вопросы так, чтобы не было сомнений. Общество [во время войны, – 24 Канал] платит большую цену, оно имеет право сомневаться в нас,
– сказал он.
Ни в коем случае нельзя отвечать агрессией. Если есть ошибки – их нужно признавать.
Как сказал Михаил Подоляк, парламентский комитет может задавать любые вопросы, потому что парламент – это контроль. Если есть желание или необходимость доказать – следует приходить подготовленными и отвечать на эти вопросы.
И не выносите в публичную плоскость какие-то странные предложения, это дискредитация Украины,
– подытожил он.
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Что будет дальше
Советник руководителя Офиса президента просит подождать, пока будут проведены следственные действия. Ведь сейчас есть уголовное дело, по его завершении можно будет прокомментировать события с фактами на руках.
Зачем полностью ломать то построенное (и президентом, кстати, построенное) с начала войны единство между обществом и государством?
– риторически спросил он.
Общество, которое платит кровью во время войны, хочет видеть государство, солидарное с ним. Так что нельзя его подводить, убежден Подоляк.
Он назвал три шага, к которым следует прибегнуть: провести следствие, не выносить в публичное пространство странные заявления и наказать виновных, если таковые будут.
Как отметил Подоляк, на наказании настаивает президент.
Мы не можем терпеть, что не все думают об Украине, занимая должности,
– акцентировал советник.
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В чем суть скандала
- На днях в СМИ появилась информация о закупках одежды для военных Министерством обороны в 2022 году. Его стоимость при доставке выросла в три раза, а зимние куртки превратились в летние.
- Расследование о схеме закупок курток также опубликовал журналист Михаил Ткач. Он утверждал, что один из владельцев турецкой компании, ставшей посредником в закупках, – племянник нардепа из "Слуги народа".
- В Минобороны признали проблемы формы скандальной закупки. По их словам, поставленный товар имел "незначительные", "некритические" недостатки, в частности, часть товара просто не имела бирок или на ней был неправильно указан размер. Но депутаты не поверили, что им показали одежду именно из той партии.
- Министр обороны Алексей Резников решил заключить пари с журналистом Ткачом и нардепом Радиной. Он заявил, что подаст в отставку, если схема по закупке курток для ВСУ подтвердится и будут найдены соответствующие доказательства. Михаил Ткач отказался от пари, сказав, что оно не ко времени, а Анастасия Радина согласилась, однако выдвинула новые условия.
- Алексей Резников убеждает: была закуплена именно зимняя форма. Одежду из этой партии обещают скоро показать.