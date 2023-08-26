Народный депутат Анастасия Радина отреагировала на предложение Резникова и предложила собственное соглашение. Она выдвинула министру обороны новые условия для сложения депутатского мандата, передает 24 Канал.

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Депутат согласилась сложить мандат при определенных условиях

На днях Резников предложил заключить пари – если в Минобороны подтвердятся схемы по закупке курток для ВСУ, то он уходит в отставку. Он подчеркнул, что обвинения считает безосновательными, а потому, если эти "вбросы" не найдут подтверждения, то нардеп Радина должна сложить мандат. Чиновница отреагировала на предложение Резникова и заявила, что министр должен решать другие вопросы, а не спорить с нардепами и журналистами.

Министр воюющей страны должен сейчас разбираться со своими подчиненными. Должен был бы обеспечивать военных БПЛА. Должен бы запускать агентство тыловых закупок. Министр должен организовать модернизацию самолетов. Этот список можно продолжить. Чего министр точно не должен делать – это терять время (за которое украинцы платят жизнями) на борьбу с журналистами (которые уже помогли сэкономить 10 миллиардов гривен средств для обеспечения армии),

– подчеркнула Радина.

В то же время нардеп предлагает собственные условия. Так, она призвала Резникова к 09:00 28 августа опровергнуть 2 обвинения в том, что:

Министерство обороны без тендера купило куртки у турецкой фирмы-посредника. Как заявляет Радина, одним из владельцев которой на момент договора с Минобороны был племянник народного депутата по оборонному комитету Касая. Нардеп утверждает, что его причастность к компании "не опровергал даже сам господин Касай".

Ведомство заплатило за куртки втрое дороже, чем это указано в документах турецкой стороны.

Радина подчеркнула – если Резников официально не опровергнет эти обвинения, то должен уйти в отставку. Взамен нардеп соглашается сложить мандат, но при условии, что правительство примет закон о возобновлении публичного декларирования состояния чиновников, в том числе – военкомов и тех, кто отвечает за закупки для армии.

Пари – не ко времени

Журналист Михаил Ткач, которому Резников также предложил заключить пари, отреагировал на предложение министра. Он подчеркнул, что в Минобороны после публикации расследований так и не дали объяснений и не отчитывались открыто по поводу скандальных закупок.

Ткач заявил, что не собирается никуда идти, как предлагает Резников. Он объяснил, что будет выполнять свою работу и дальше.

"Я пойду только тогда, когда последний внутренний палач украинского общества, который думает, что может безнаказанно использовать власть общества в своих частных интересах, забьется в угол. А пока идеи тех, кто находится на пути к этому углу, меня не беспокоят. Потому что это моя работа", – заявил он.

Вместе с тем, журналист отказался от пари, ведь считает его не ко времени. Ткач подчеркнул, что министр обороны должен сделать невозможным коррупцию в ведомстве и обеспечивать прозрачные закупки, а не спорить.

А пари министр обороны страны в состоянии войны может себе позволить лишь не публично и только тогда, когда ему хватит ума победить врага также за счет стратегического планирования, в том числе закупок зимней формы, средств защиты и, что очень важно, дронов. Заключайте не пари, господин министр. Заключайте договоры о закупках по рыночным ценам и не с родственниками "Слуг народа",

– отреагировал на предложение пари журналист.

Что известно о скандале с закупками курток для ВСУ