Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента, хотів би, щоб завершилося слідство у справі щодо закупівель курток для ЗСУ. Якщо там є чиясь провина – винні мають бути покарані. Про це він сказав під час телемарафону.

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Позиція Подоляка щодо скандалу

За словами радника керівника Офісу президента, те, що відбувається між Міноборони та депутатами, – це "традиційна українська політика нерозуміння того, що не можна так себе в публічній площині поводити". Це не що інакше, як розборки. Така поведінка доречна для мирного часу, але не для воєнного.

У мирний час українці звикли до "компроматної політики, коли один одного за щось чублять", і всі підтримують різні сторони. Утім, зараз війна, тож, на переконання Подоляка, маємо демонструвати, що держава хоч трошки, хоч на пів крока змінилась.

Михайло Подоляк порадив, що слід було робити в ситуації, коли тобі ставлять незручні питання.

Якщо в тобі сумніваються – ти маєш відповісти на ці питання так, щоб не було сумнівів. Суспільство [під час війни, – 24 Канал] платить велику ціну, воно має право сумніватися в нас,

– сказав він.

У жодному випадкові не можна відповідати агресією. Якщо є помилки – їх треба визнавати.

Як сказав Михайло Подоляк, парламентський комітет може ставити будь-які питання, бо парламент – це контроль. Якщо є бажання чи потреба щось довести – слід приходити підготовленими і відповідати на ці запитання.

І не виносьте в публічну площину якісь дивні пропозиції, це дискредитація України,

– підсумував він.

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Що буде далі

Радник керівника Офісу президента просить почекати, поки будуть проведені слідчі дії. Адже зараз є кримінальна справа, після її завершення можна буде прокоментувати події із фактами на руках.

Навіщо повністю ламати оту побудовану (і президентом, до речі, побудовану) з початку війни єдність між суспільством і державою?

– риторично запитав він.

Суспільство, яке платить кров'ю під час війни, хоче бачити державу, солідарну з ним. Тож не можна його підводити, переконаний Подоляк.

Він назвав три кроки, до яких слід удатися: провести слідство, не виносити в публічний простір дивні заяви і покарати винних, якщо такі будуть.

Як зазначив Подоляк, на покаранні наголошує президент.

Ми не можемо терпіти, що не всі думають про Україну, займаючи посади,

– акцентував радник.

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У чому суть скандалу