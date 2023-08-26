Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента, хотів би, щоб завершилося слідство у справі щодо закупівель курток для ЗСУ. Якщо там є чиясь провина – винні мають бути покарані. Про це він сказав під час телемарафону.
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Позиція Подоляка щодо скандалу
За словами радника керівника Офісу президента, те, що відбувається між Міноборони та депутатами, – це "традиційна українська політика нерозуміння того, що не можна так себе в публічній площині поводити". Це не що інакше, як розборки. Така поведінка доречна для мирного часу, але не для воєнного.
У мирний час українці звикли до "компроматної політики, коли один одного за щось чублять", і всі підтримують різні сторони. Утім, зараз війна, тож, на переконання Подоляка, маємо демонструвати, що держава хоч трошки, хоч на пів крока змінилась.
Михайло Подоляк порадив, що слід було робити в ситуації, коли тобі ставлять незручні питання.
Якщо в тобі сумніваються – ти маєш відповісти на ці питання так, щоб не було сумнівів. Суспільство [під час війни, – 24 Канал] платить велику ціну, воно має право сумніватися в нас,
– сказав він.
У жодному випадкові не можна відповідати агресією. Якщо є помилки – їх треба визнавати.
Як сказав Михайло Подоляк, парламентський комітет може ставити будь-які питання, бо парламент – це контроль. Якщо є бажання чи потреба щось довести – слід приходити підготовленими і відповідати на ці запитання.
І не виносьте в публічну площину якісь дивні пропозиції, це дискредитація України,
– підсумував він.
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Що буде далі
Радник керівника Офісу президента просить почекати, поки будуть проведені слідчі дії. Адже зараз є кримінальна справа, після її завершення можна буде прокоментувати події із фактами на руках.
Навіщо повністю ламати оту побудовану (і президентом, до речі, побудовану) з початку війни єдність між суспільством і державою?
– риторично запитав він.
Суспільство, яке платить кров'ю під час війни, хоче бачити державу, солідарну з ним. Тож не можна його підводити, переконаний Подоляк.
Він назвав три кроки, до яких слід удатися: провести слідство, не виносити в публічний простір дивні заяви і покарати винних, якщо такі будуть.
Як зазначив Подоляк, на покаранні наголошує президент.
Ми не можемо терпіти, що не всі думають про Україну, займаючи посади,
– акцентував радник.
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У чому суть скандалу
- Днями у ЗМІ з'явилася інформація щодо закупівель одягу для військових Міністерством оборони у 2022 році. Його вартість під час доставки зросла утричі, а зимові куртки перетворилися на літні.
- Розслідування про схему із закупівлями курток також опублікував журналіст Михайло Ткач. Він стверджував, що один із власників турецької компанії, яка стала посередником у закупівлях, – племінник нардепа зі "Слуги народу".
- У Міноборони визнали проблеми форми зі скандальної закупівлі. За їхніми словами, поставлений товар мав "незначні", "некритичні" недоліки, зокрема частина товару просто не мала бирок або на ній був неправильно вказаний розмір. Але депутати не повірили, що їм показали одяг саме із тієї партії.
- Міністр оборони Олексій Резніков вирішив укласти парі із журналістом Ткачем і нардепкою Радіною. Він заявив, що подасть у відставку, якщо схема із закупівлею курток для ЗСУ підтвердиться й будуть знайдені відповідні докази. Михайло Ткач відмовився від парі, сказавши, що воно не на часі, а Анастасія Радіна погодилася, проте висунула нові умови.
- Олексій Резніков переконує: була закуплена саме зимова форма. Одяг із цієї партії обіцяють скоро показати.