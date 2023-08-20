Про це у ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу особисто заявив міністр оборони України Олексій Резніков. Він наголосив, що була закуплена саме зимова форма.

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Відповідь Міністра оборони

Олексій Резніков спростував інформацію журналістів. Вже незабаром він зможе продемонструвати той одяг, який передали бійцям.

"У нас є офіційне підтвердження Командування сил логістики про отримання ними зимового одягу. Ми попросили бійців, які отримали ці куртки, передати їх і ми скоро їх покажемо. Саме з цієї партії. Зимові куртки", – наголосив міністр.

Ба більше – профільний заступник Резнікова передав усі відповідні документи про закупівлі депутатам. Вони їх ретельно вивчили.

Депутати різних партій, зокрема й опозиційних, все ретельно вивчили і сказали: "У нас питань немає, все зрозуміло". Він (журналіст – 24 Канал) якийсь там інвойс показав – це вигадка. Я не знаю, де він це взяв,

– підкреслив Резніков.

Дії Міністерства

Міністерство оборони відстежує подібні заяви журналістів і проводить внутрішні перевірки. Для цього діє воєнна інспекція, департамент запобігання корупції, аудит. Документи передаються до правоохоронних органів для перевірки.

"Якщо виявиться факт, що дійсно хтось поставив неякісний товар, десь щось підмінив – порушується справа. У мене дуже багато заяв в ДБР, СБУ про порушення кримінальних справ, коли наша команда встановлює певні порушення", – розповів посадовець.

Важливо! Повне інтерв'ю з міністром оборони Олексієм Резніковим дивіться вже згодом на 24 Каналі. Не пропустіть!

Також при Міністерстві оборони діє громадський орган Антикорупційної ради. До нього входять цивільні різних спеціальностей, які зі свого боку вивчають кожний подібний випадок і дають свій висновок.

"Й історію з куртками вони вивчать. У складі цієї ради є і журналісти, і юристи – люди з різною експертизою. Вони подивляться на це – це не є секретна історія і дадуть свою оцінку. Тому даний приклад не ілюструє питання корупційної складової", – додав Олексій Резніков.

Ютуб-канал ведучої 24 Каналу Андріани Кучер.

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