Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу лично заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Он отметил, что была закуплена именно зимняя форма.

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Ответ Министра обороны

Алексей Резников опроверг информацию журналистов. Уже в скором времени он сможет продемонстрировать ту одежду, которую передали бойцам.

"У нас есть официальное подтверждение Командования сил логистики о получении ими зимней одежды. Мы попросили бойцов, получивших эти куртки, передать их и мы скоро их покажем. Именно из этой партии. Зимние куртки", – подчеркнул министр.

Более того – профильный заместитель Резникова передал все соответствующие документы о закупках депутатам. Они их тщательно изучили.

Депутаты разных партий, в том числе и оппозиционных, все тщательно изучили и сказали: "У нас вопросов нет, все понятно". Он (журналист – 24 Канал) какой-то там инвойс показал – это вымысел. Я не знаю, где он это взял,

– подчеркнул Резников.

Действия Министерства

Министерство обороны отслеживает подобные заявления журналистов и проводит внутренние проверки. Для этого действует военная инспекция, департамент предотвращения коррупции, аудит. Документы передаются в правоохранительные органы для проверки.

"Если окажется факт, что действительно кто-то поставил некачественный товар, где-то подменил – возбуждается дело. У меня очень много заявлений в ГБР, СБУ о возбуждении уголовных дел, когда наша команда устанавливает определенные нарушения", – рассказал чиновник.

Важно! Полное интервью с министром обороны Алексеем Резниковым смотрите скоро на 24 Канале. Не пропустите!

Также при Министерстве обороны действует общественный орган Антикоррупционного совета. В него входят гражданские разных специальностей, которые со своей стороны изучают каждый подобный случай и делают свой вывод.

"И историю с куртками они изучат. В составе этого совета есть и журналисты, и юристы – люди с разной экспертизой. Они посмотрят на это – это не секретная история и дадут свою оценку. Поэтому данный пример не иллюстрирует вопрос коррупционной составляющей", – добавил Алексей Резников.

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