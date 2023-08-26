Про це повідомив в інтерв'ю "БізнесЦензор" голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков.

"Кубраков та Резніков – єдині з високопосадовців, хто подав декларації і за 2021, і за 2022 роки. Добровільно декларації про майновий стан за 2021 рік подали 45 народних депутатів, а за 2022 рік – 30 обранців. У Кабінеті міністрів декларації за 2021 подали п'ять членів уряду (Кубраков Олександр, Резніков Олексій, Рябікін Павло (ексміністр), Ткаченко Олександр (ексміністр), Шкарлет Сергій (ексміністр), а за 2022 – чотири, в тому числі два колишніх міністри (Кубраков Олександр, Резніков Олексій, ексміністри Рябікін Павло та Шкарлет Сергій)", – повідомив Новіков.

Також він зазначив, що в Офісі Президента добровільно подали декларацію за 2021 рік три особи (заступники голови ОП: Андрій Сибіга, Ростислав Шурма та Олег Татаров), а за 2022 рік – нуль осіб. Олексій Кулеба, який з січня став заступником голови ОП, подав декларацію за 2021 рік як голова Київської ОВА. В Конституційному суді за 2021 рік декларації подали два судді КС, а за 2022 рік – один. Голови ОВА: за 2021 рік – сім, за 2022 рік – три.

В статті зазначається, що під час війни обов’язкове декларування призупинене. Тому перевірити на доброчесність 100% чиновників неможливо. Проте посадовці можуть добровільно декларувати свої доходи та майно за минулі роки.

"Зараз перевірки не проводяться, бо призупинене декларування, і корупціонери можуть заходити на посади у державі. Через це і відбуваються корупційні скандали. Тому ми сподіваємось, що Верховна Рада нарешті відновить декларування", – наголошує Олександр Новіков.