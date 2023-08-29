Собственно, представительница Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Анастасия Шуба рассказала о дальнейшем расследовании дела со "скандальными куртками". Об этом сообщает 24 Канал.
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Экспертиза и опросы военных
Как отметила Анастасия, Министерство обороны предоставило рабочей группе куртки, закупленные по трем контрактам. В ближайшее время планируется всестороннее и объективное исследование этого вопроса.
В частности, рабочая группа проедет по складам, где хранятся образцы таких курток. Их передадут на экспертизу.
Есть в интернете ссылка на экспертизу в уголовном производстве. К сожалению, Министерство не имеет этой экспертизы. С нами не могут ею поделиться. Я уверена, что некорректно ссылаться на эти материалы, потому что непонятно, на предмет чего проводилась экспертиза. По моему мнению, никто из представителей правоохранительных органов не исследовал скрупулезно выводы этой экспертизы,
– сказала спикер.
Кроме того, она призвала общество не торопиться с выводами и дождаться результатов этой проверки. Рабочая группа планирует также проехаться по военным частям, бойцы которых получали соответствующие куртки и провоевали в них всю зиму.
По словам Шубы, если бы это были летние куртки, то волонтерское сообщество бы об этом знало. А тот факт, что об этом стало известно только сейчас, якобы очень настораживает.
Скандал с куртками для Вооруженных Сил
- Расследователи опубликовали материал, в котором говорится о возможной причастности нардепа от "Слуги народа" Геннадия Касая к закупке Минобороны Украины курток для военных по завышенной в несколько раз цене.
- После этого глава оборонного ведомства Алексей Резников предложил паре журналистам. Если окажется, что Министерство обороны действительно поставило 180 тысяч летних курток вместо зимних, то он подаст в отставку.