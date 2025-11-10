Ветеран и глава Антикоррупционного совета при Министерстве обороны Юрий Гудименко в эфире 24 Канала рассказал, чем завершилась эта история. Он пояснил, что результаты проверок стали показательными для всей системы снабжения.

Как обнаружили некачественную форму для военных?

Проверку зимней одежды инициировали после обращений военных, которые жаловались на плохое качество. Журналистка Таня Николаенко, член Антикоррупционного совета, начала проверку партий курток, вызвавших больше всего нареканий. Проверка показала, что часть изделий не соответствует стандартам, поэтому их не допустили к поставке.

Благодаря настойчивой проверке Минобороны отказалось принимать некачественную продукцию, те же партии курток,

– сказал Гудименко.

После этого в ведомстве решили обновить технические требования и порядок контроля качества. Процесс пересматривают на всех этапах – от маркировки до приемки готовой формы. Это должно предотвратить повторение ситуаций, когда в войска попадает неподходящее снаряжение.

Почему Минобороны выбирает более дешевое снаряжение?

Проблема с качеством имеет системный характер и связана с ограниченным бюджетом. Министерство пытается обеспечить почти миллион военных, поэтому часто выбирает самые дешевые варианты. Из-за этого производители снижают себестоимость, что влияет на качество.

Минобороны хочет сэкономить средства, влезть в бюджет. Производитель хочет заработать, дать зарплаты работникам. Я могу его понять,

– объяснил ветеран.

Такой подход создает ложную экономию: государство тратит меньше, но получает некачественное снаряжение. Поэтому военные вынуждены покупать форму за свой счет. Ситуация показала необходимость изменить подход к закупкам и сделать акцент на качестве, а не на цене.

Систему оборонных закупок меняют

Антикоррупционный совет совместно с Агентством оборонных закупок разрабатывает новые критерии для тендеров. При закупках планируют учитывать не только цену, но и качество, репутацию и опыт производителей. Это должно предотвратить случаи, когда выигрывает самая дешевая, но ненадежная компания.

Мы работаем над тем, чтобы при закупках учитывали качество и репутацию производителя. Это большая работа, и нас в этом поддержали,

– отметил Гудименко.

После введения новых подходов Минобороны уже отказалось от 25 тысяч некачественных курток. Эти партии не попали в войска, что подтвердило эффективность изменений. Новые правила должны улучшить систему закупок и повысить ответственность поставщиков.

Что дала проверка и какие последствия будет иметь дальше?

Главное достижение проверки – изменение подходов к обеспечению военных. Она показала, что общественный контроль может влиять на решения Министерства обороны даже без дополнительного финансирования. Все участники Антикоррупционного совета работают бесплатно.

Мы завернули те 25 тысяч курток. Мы хотим, чтобы поставляли нормальное. Это означает, что пять бригад не получат фигню. По моему мнению, это результат. Я хочу, чтобы солдат получал лучшее из возможного в ценовых рамках. И по многим пунктам оно существенно изменит ситуацию,

– подытожил председатель совета.

Такие проверки должны стать постоянной практикой в системе снабжения для войска. Контроль качества на всех этапах поможет предотвратить появление некачественного снаряжения и сохранить доверие военных к системе обеспечения.

Что известно о скандале с закупкой курток для ВСУ?