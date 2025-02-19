Досудове розслідування триває. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру й Національне антикорупційне бюро України.

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Що відомо про корупційну схему

У 2016 році Міноборони уклало контракт на розробку системи з компанією, яка не мала досвіду створення програмного забезпечення.

За 4 роки роботи технічне завдання незаконно змінювали 13 разів, що дозволило збільшити вартість робіт на 300 мільйонів гривень.

Кількість дослідних зразків системи без обґрунтування збільшили з 4 до 12, що призвело до додаткових витрат на коригування документації в 115 мільйонів гривень.

За даними слідства, розроблена система зовсім не відповідала технічному завданню – від несумісності з протоколами НАТО до відсутності інтеграції з іншими військовими системами.

Зокрема, частина програмного забезпечення взагалі не використовується – із 200 інформаційно-розрахункових задач реалізували всього 10.

Хто серед підозрюваних

У привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою підозрюють:

колишного заступника начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенанта;

ексначальника військ зв’язку ЗСУ, генерал-майора;

ексначальника Управління розвитку автоматизації Генерального штабу ЗСУ, полковника;

директора приватного товариства – головного виконавця контракту.

За інформацією НАБУ й САП, незважаючи на очевидні недоліки, наприкінці 2022 року систему офіційно прийняли на озброєння ЗСУ.

У 2024 році, замість виправлення недоліків або відмови від неефективного рішення, на "ДЗВІН" планували виділити додаткове фінансування.

Це може свідчити про спроби не лише приховати попередні корупційні зловживання, а й продовжити їх,

– йдеться в повідомленні НАБУ.

Важливі експертизи в кримінальному провадженні проводились за активної участі Міноборони.

До слова, напередодні НАБУ зареєструвало кримінальне провадження проти "Енергоатому" за підозрою у розтраті 430 мільйонів гривень, пов'язаних з будівництвом нових атомних блоків. В компанії дії бюро назвали "політичними спекуляціями".