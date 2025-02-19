Досудебное расследование продолжается. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру й Национальное антикоррупционное бюро Украины.

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Что известно о коррупционной схеме

В 2016 году Минобороны заключило контракт на разработку системы с компанией, которая не имела опыта создания программного обеспечения.

За 4 года работы техническое задание незаконно меняли 13 раз, что позволило увеличить стоимость работ на 300 миллионов гривен.

Количество опытных образцов системы без обоснования увеличили с 4 до 12, что привело к дополнительным затратам на корректировку документации в 115 миллионов гривен.

По данным следствия, разработанная система совсем не соответствовала техническому заданию – от несовместимости с протоколами НАТО до отсутствия интеграции с другими военными системами.

В частности, часть программного обеспечения вообще не используется – из 200 информационно-расчетных задач реализовали всего 10.

Кто среди подозреваемых

В присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой подозревают:

бывшего заместителя начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенанта;

экс-начальника войск связи ВСУ, генерал-майора;

экс-начальника Управления развития автоматизации Генерального штаба ВСУ, полковника;

директора частного общества – главного исполнителя контракта.

По информации НАБУ и САП, несмотря на очевидные недостатки, в конце 2022 года систему официально приняли на вооружение ВСУ.

В 2024 году, вместо исправления недостатков или отказа от неэффективного решения, на "ДЗВИН" планировали выделить дополнительное финансирование.

Это может свидетельствовать о попытках не только скрыть предыдущие коррупционные злоупотребления, но и продолжить их,

– говорится в сообщении НАБУ.

Важные экспертизы в уголовном производстве проводились при активном участии Минобороны.

К слову, накануне НАБУ зарегистрировало уголовное производство против "Энергоатома" по подозрению в растрате 430 миллионов гривен, связанных со строительством новых атомных блоков. В компании действия бюро назвали "политическими спекуляциями".