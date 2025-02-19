Во время большой войны только настоящие оптимисты могут позволить себе делать ремонты или что-то строить. Российское вторжение поставило привычный ритм жизни миллионов людей на паузу, а также существенно скорректировало расходы, которые в гражданской жизни и государство, и граждане направляли на улучшение собственного благоустройства.

Аналитики 24 Канала в проекте "Бюджеты войны" – оперируя цифрами, фактами и реальными историями – рассказывают о том, что стало важным или приобрело особое значение после 24 февраля 2022 года. Собственно, строительство и ремонты – это как раз таки то, что мы начали по другому воспринимать, когда на мирные города в разных уголках нашего государства начали лететь бомбы и ракеты.

Только олды поймут: "Большая стройка"

Не трудно догадаться, что за последнее десятилетие именно 2021 год был пиковым в расходах, связанных со строительством и ремонтами. По крайней мере это показывает наш анализ данных на Prozorro с помощью выборки соответствующих классификаторов закупок.

Около 457 миллиардов гривен – более полутриллиона. Именно столько потратили на ремонты старого и строительство нового в 2021 году. Напомним, что это был год разгара "Большой стройки" – масштабной правительственной программы, направленной на улучшение транспортной, образовательной, социальной и спортивной инфраструктуры. До сих пор власть критикуют за ненадлежащее расставление приоритетов в период, когда нужно было сосредоточиться на подготовке к войне.

Кроме того, значительная часть тогдашних тендеров сопровождалась сенсационными журналистскими расследованиями и скандалами, связанными со злоупотреблениями и завышенными ценами. Хотелось бы сказать, что 2022 год "изменил все", начав новую страницу в истории Украины. С одной стороны, да: расходы на строительство в 2022 году составляли всего 55 миллиардов. По сравнению с другими годами это довольно мало.

С другой стороны, скандалы и журналистские расследования о нечестных подрядчиках и чиновниках никуда не исчезли. Однако об этом мы подробно поговорим чуть позже, а пока еще немного сосредоточимся на общих цифрах.

За период от 24.02.2022 до конца января 2025 года было объявлено почти 434 тысячи строительных тендеров на текущую сумму договоров 424 миллиарда гривен. То есть именно столько, грубо говоря, государство потратило на строительство за три года полномасштабной войны, и это почти столько же, сколько за один 2021 год.

Не стоит преждевременно сетовать и говорить: "А лучше было бы эти деньги направить на дроны/пенсии/захват Белгородской области". Строительство важно во время войны, особенно когда речь идет о возведении фортификаций, укрытий или восстановление разрушенных врагом жилых домов и больниц.

Крупнейшим организатором тендеров на строительство за три года войны является Департамент жилищно-коммунального хозяйства Харьковского городского совета. Речь идет о более 4 тысячах лотов – почти 1% от общего количества. Как на одного организатора в масштабах всей страны, это очень много. И, к большому сожалению, абсолютное большинство закупок касается ремонта жилья, разрушенного россиянами.

Есть и относительно неплохие новости: процент выполненных договоров – как по суммам, так и по количеству – остается стабильным для Украины даже во время войны. Конечно, о 100% выполнении речь не идет, но заставить подрядчика выполнить работы – возможно. В то же время значительная часть закупок так и не получает желанного статуса "выполнено".

Что касается конкуренции – даже в "довоенное" время она не была высокой в строительной отрасли. Например, в 2021 году среднее количество участников в конкурентных лотах составляла 1,6. То есть в среднем полторы компании разыгрывали один строительный лот. В 2020 и 2019 годах этот показатель был почти 2 компании на лот. А уже в военные 2023 и 2024 годы он закрепился на уровне 1,3 участника.

Какие регионы – самые "рьяные" ремонтники

Согласно нашему анализу данных на Prozorro, пятью лидерами по объемам расходов на строительство за время большой войны являются:

город Киев – 70,6 миллиардов гривен,

Днепропетровская область – 60,6 миллиарда гривен,

Львовская область – 36,1 миллиарда гривен,

Одесская область – 34,8 миллиарда гривен,

Киевская область – 28,9 миллиарда гривен.

Со столицей все понятно – там всегда будут строить и ремонтировать дороги, школы, укрытия, больницы, линии электропередач и многое другое, несмотря на войну и постоянные обстрелы. Целесообразность таких расходов нужно оценивать не комплексно, а анализируя смету каждого отдельного тендера.

В Днепропетровской области крупнейшие тендеры были объявлены на строительство магистрального водопровода, необходимость в котором появилась после уничтожения россиянами Каховской ГЭС.

А вот третье место в рейтинге Львовщина, очевидно, получила благодаря ремонту дорог местного значения. По словам властей, эти работы связаны с эксплуатационным содержанием дорог: чтобы не было критически много ям, аварий и сломанных ходовых.

Как показывает статистика, последней в этом рейтинге является Луганская область – 65,6 миллиона гривен. Объяснять здесь много не приходится – почти вся территория региона временно находится под контролем России.

После Луганщины последние позиции в рейтинге занимают:

Тернопольская область – 4,8 миллиарда гривен,

Донецкая область – 4,7 миллиарда гривен,

Кировоградская область – 5 миллиардов гривен.

Самый большой по сумме тендер в Тернопольской области касался ремонта дорог. В то же время на первой странице закупок – ряд тендеров Департамента строительства Тернопольской ОГА по возведению фортификаций в Сумской области.

В Донецкой области, как ни странно, ремонтировали дороги стратегического значения, восстанавливали поврежденные здания и обустраивали опорные пункты.

Кировоградщина похвастаться ничем особенным не может – самый большой тендер по ожидаемой сумме не достиг и 200 миллионов гривен и был связан с ремонтом дороги.

Когда строили больше всего после вторжения

Анализируя динамику расходов на строительство во время полномасштабной войны, мы выделили три периода с наибольшими объемами финансирования.

октябрь – декабрь 2022 года

В этот период расходы постепенно росли, достигнув наибольшего показателя в декабре 2022 года – 13,36 миллиарда гривен. Значительная часть закупок касалась ремонта отдельных объектов в регионах, далеких от фронта. Вероятно, активизация строительных тендеров в это время связана с завершением бюджетного года и осознанием того, что России не удастся продвинуться вглубь Украины.

май – август 2023 года

Этот период стал пиковым по расходам на строительство за все время полномасштабной войны. В июле 2023 года было потрачено рекордные 35,55 миллиарда гривен, а в июне – 28,69 миллиарда гривен. Ничего удивительного в этом нет – теплая пора способствует строительству, в частности, дорог, энергообъектов и восстановлению поврежденных зданий. К тому же именно тогда враг разрушил Каховскую ГЭС, из-за чего появилась насущная необходимость в магистральном водопроводе.

март – май 2024 года

Весной 2024 года расходы на строительство снова выросли. В марте они составляли 18,4 миллиарда гривен, в апреле – 19,25 миллиарда, а в мае – почти 20 миллиардов. Основные направления расходов остаются "классическими" – дороги, фортификации, энергообъекты и здания, требующие ремонта.

Кому война, а кому – "бизнес"

Строительной отрасли стоит отдать должное: как и энергетики, строители часто работают на прифронтовых территориях, где существует угроза обстрелов. Не стоит удивляться, что среди частных компаний не так много желающих возводить фортификации в Сумской или Харьковской областях, где до россиян – рукой подать.

Также значительная часть строительных компаний просто не хочет иметь дело с государственными подрядами, ведь это дополнительные риски и повышенное внимание со стороны общества.

В то же время за время большой войны наблюдались целые волны скандалов, связанных со строительством, восстановлением, коррупцией среди государственных служащих и сомнительными подрядчиками. В этом блоке, как мы обещали в начале материала, рассмотрим, что именно мешает нам начать "новую", "незапятнанную" страницу в украинской истории.

восстановление освобожденных территорий

После того как ВСУ отбили наступление захватчиков весной 2022 года, возникла огромная потребность в восстановлении инфраструктуры на Сумщине, Черниговщине, а особенно – на Киевщине. Журналистские расследования о возможной коррупции в этих регионах сначала звучали как новости из параллельной реальности – трудно было поверить, что все происходит на самом деле.

Bihus.Info одними из первых обнародовали расследование о том, что подряды на восстановление Киевской области раздали фигурантам уголовных производств, компаниям, купленным на OLX, а также структурам, ниточки от которых ведут к ОВА и Офису Президента. Люди, которые стали "счастливцами" таких ремонтов, откровенно говорили о том, что государственные восстановители нанесли больше вреда, чем пользы.

проблемы в возведении фортификаций

В мае 2024 года россияне совершили прорыв на севере Харьковской области. Хотя враг не продвинулся далеко благодаря Силам обороны Украины, этот факт изрядно всколыхнул информационное поле. Еще больше внимания общественности привлек материал главы Антикоррупционного центра "Межа", где говорилось о том, что Харьковская ОВА отдала деньги на возведение фортификаций, мягко говоря, очень-очень сомнительным фирмам.

Об одном из таких подрядчиков 24 Канал делал расследование. В частности, в публикации говорилось о том, что фиктивные владельцы соответствующих фирм тормозят процесс завершения правосудия – привлечения к ответственности виновных за то, что фортификации могли строить по завышенным ценам и ненадлежащим образом.

недоразумения вокруг ремонта Охматдета

В июле 2024 года россияне атаковали здание детской специализированной больницы Охматдет, вызвав значительные разрушения. Трагедия попала на первые полосы не только украинских, но и мировых изданий.

После этого начался сбор средств на восстановление больницы, в частности через благотворительный фонд "Охматдет – здоровое детство", который аккумулировал 378 миллионов гривен. В августе 2024 года разразился скандал: фонд отказался переводить собранные средства на официальные счета больницы, ссылаясь на отсутствие правовых оснований для такого перевода. Вмешаться в ситуацию вынуждены были Министерство здравоохранения Украины и правоохранительные органы, которые начали проверку деятельности фонда.

Как выглядел Охматдет после российского удара / Фото Алины Латанской для 24 Канала

По состоянию на февраль 2025 года восстановительные работы в Охматдете продолжаются. Несмотря на скандалы и другие трудности, больница продолжает восстанавливаться при поддержке международных партнеров и благотворителей. Руководство медучреждения уверяет, что Охматдет будет "восстановлено прозрачно и качественно". Так ли это будет на самом деле или только на словах – вопрос риторический.

"Ломать – не строить"

Не хочется завершать этот материал на негативной ноте, ведь, как мы уже отмечали, среди строителей есть действительно хорошие подрядчики, которые работают на результат, даже под угрозой обстрелов. В конце концов, как пела Клавдия Петровна в своей последней песне:

...В стае должен быть вождь

Ломать – не строить,

Для радуги нужен дождь.

Во-первых, эти строки напоминают нам, что разрушать всегда легче, чем создавать (а критиковать – легче, чем что-то сделать собственноручно). Однако именно через преодоление трудностей мы достигаем настоящего прогресса и возрождения.

Во-вторых, как после дождя появляется радуга, так и после испытаний и препятствий приходит обновление и восстановление. Все мы мечтаем о мирной, некоррумпированной и заасфальтированной Украине, которая обязательно предстанет во всей своей красе после победы.

Да и, будем честными, все равно лучше жить в мире образца 2021 года, где самой большой проблемой является "Большая стройка", а не ежедневные обстрелы, смерти людей и разрушения.

О методологии. Журналисты 24 Канала проводили анализ, приведенный в материале, с помощью инструмента BI.Prozorro. Поэтому упомянутые в публикации цифры касаются исключительно данных, размещенных на платформе Prozorro, если не указан другой источник. Отбор тендеров осуществлялся по кодам CPV, в которых есть слово "строительство" (всего 19 кодов). Охватываемый период: с 24.02.2022 по 31.01.2025