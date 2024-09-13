"Фирмы с признаками фиктивности получали от Харьковской ОВА подряды на строительство фортификаций", – новости с такими формулировками быстро распространялись по стране, когда россияне начали наступление в Харьковской области в мае 2024 года. Была даже создана следственная комиссия из депутатов, которая начала изучать эти самые фортификации, проблемы что с ними возникли и прорыв россиян, который, вероятно, стал возможным именно потому, что участки не были должным образом укреплены.

По сегодняшний день различные открытые уголовные производства, правоохранители собирают доказательства, продолжается расследование. И под большим вопросом, дойдет ли дело до конца, поскольку "признаки фиктивности", о которых писали СМИ, могут помешать тому, чтобы выдвинуть подозрения конкретным лицам, а не затормозить дело на этапе сбора доказательств против "неустановленной группы лиц".

В этом материале мы решили исследовать подробнее то, что миллионные подряды в Украине получают компании с сомнительной структурой собственности и руководителями, которые вряд ли знают, как вести большой бизнес. На примере одного харьковского "бизнесмена" и его такого же "отца-бизнесмена" хотим подсветить этот вопрос.

Итак, герой нашего материала – Дмитрий Кнорозов, и во всех имеющихся материалах медиа его коротко описывают 1 предложением: "Директор, на котором висят долги в исполнительных производствах". Это незаслуженно мало внимания как для человека, который взялся за возведение укреплений, от которых зависит судьба страны.

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Новостные архивы: как бизнес зарабатывал на фортификациях

Кнорозов Дмитрий Александрович по состоянию на начало сентября 2024 года – исторический руководитель компаний ООО "Герц Индустрия", а также ООО "Сатисбуд".

Согласно данным сервиса YouControl, разоблачается вот такой интересный факт: руководителем ООО "Герц Индустрия" Кнорозов стал 7 марта. Уже 27 марта он ушел с должности, однако в тот же день стал руководителем ООО "Сатисбуд", где продержался чуть дольше – вплоть до начала августа.

И ООО "Герц Индустрия", и ООО "Сатисбуд" – среди ряда десятков фирм, которые получили от Харьковской ОВА подрядов на более 8 миллиардов гривен на строительство фортификаций. Конкретно эти компании занимались поставкой древесины на общую сумму в более 210 миллионов гривен. В частности, ООО "Герц Индустрия" поставляла древесину, которую затем компания ООО "Проектный Альянс" использовала для построения фортификаций, которые не были приняты на баланс.



Дмитрий Кнорозов и его компании, получавшие подряды от ОВА / Инфографика 24 Канала

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство о растрате и присвоении имущества, в котором, среди прочего, говорится о возможном завышении цен на соответствующую древесину. Схема несложная и не новая, суть ее заключалась в том, что ОВА закупала древесину не напрямую у государственных лесных хозяйств, а через посредников, которые могли покупать древесину у других посредников или у лесхозов.

По версии следствия, несколько предприятий, подконтрольных одной группе лиц, покупали дерево, в частности, у ГП "Изюмское лесное хозяйство" по цене 970 гривен за кубический метр. Речь идет о сосне от 15 до 19 сантиметров, длиной около 4 метров. А вот уже ОВА могла получать древесину по цене, в несколько раз выше.

Коллеги из Харьковского антикоррупционного центра посчитали, что цена древесины от ООО "Сатисбуд" могла составлять 5 084 гривны за кубический метр, учитывая то, что власти заключили договоры на поставку 19273,5 кубического метра дерева на общую сумму в 98 миллионов.

В то же время цена на древесину от ООО "Герц Индустрия" могла составлять 4 813,3 гривны. Это с учетом, что заключили договоры на поставку 24123,2 кубического метра на общую сумму в 116,1 миллиона.



Как происходило завышение цен на древесину для фортификаций / Инфографика 24 Канала

Справедливости ради вспомним, что не только ООО "Сатисбуд" и "Герц Индустрия", вероятно, были участниками описанной схемы. Также древесину Харьковской ОВА поставляли: ФЛП Чаус И. О., ООО "АТТ БУД" и ООО "Деревообрабатывающее предприятие "Восход". Но поскольку эти компании напрямую никак не связаны с Кнорозовым, позволим им уделить меньше внимания в тексте.

Отдельно подчеркнем: об этой схеме мы знаем только потому, что ее вовремя обнаружили журналисты с помощью судебного реестра. Впоследствии документы в соответствующем уголовном производстве просто-таки исчезли из ЕГРСР, что подталкивает к крайне негативным выводам и провоцирует еще больше вопросов, ответов на которые пока нет.

Кто такой Кнорозов: "бизнесмен" и сын

Проанализировав открытые источники, трудно сказать, что у Кнорозова Дмитрия Александровича была длинная карьера в бизнесе. Как мы упоминали в начале, в общем – несколько месяцев в двух сомнительных компаниях в должности якобы руководителя.

Родился Кнорозов в 1998 году, то есть в 2024 ему исполнилось 26. В отношении него в 2021 и 2023 годах открывали производства о взыскании средств. И если кейс за 2023 год – о нарушении правил дорожного движения, то в 2021 ООО "Украинские финансовые операции" хотела взыскать с Кнорозова более 23,5 тысячи гривен за кредит, оформленный еще в 2018 году. Однако мужчина доказал в суде, что уже погасил долг.

Мы нашли страницу Дмитрия Кнорозова в заблокированной на территории Украины соцсети "ВКонтакте", которую он в последний раз посещал в конце июля 2024 года.

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– с таким текстом висит первое сообщение многолетней давности на странице.

Сообщение за 2019 могло уже быть неактуальным, поэтому мы решили спросить Дмитрия о нем. Ответа не получили, но поняли, листая ленту, что на заработок юноша был настроен с ранних лет своей жизни и, как понятно из соцсетей, благодаря отцу Александру, который всячески его поддерживал.

Александр Александрович Кнорозов, вероятно, отец Дмитрия, очень незаурядная личность с соответствующим видом деятельности, поэтому о нем дальше будет идти речь. Прежде всего важно, что он присутствует во всех социальных сетях, где достаточно активен, но написав немало сообщений, ответа от него мы так и не получили.

Мужчина называет себя специалистом по МЛМ-бизнесу, что вызывает особый интерес. МЛМ-бизнес или мультиуровневый маркетинг – это модель продажи товаров или услуг, которая базируется на создании сети дистрибьюторов. Участники МЛМ не только продают товары или услуги, но и привлекают новых людей в бизнес, зарабатывая комиссию с их продаж.

Объясним на конкретном примере, как работает схема:

Начальный участник – назовем его Петр – подписывается на компанию, которая занимается МЛМ, например, продает косметику.

Петр покупает набор косметики, который он может продавать другим людям. Однако немалая сумма его прибыли не с продажи товаров, а с того, что он привлекает других людей – назовем их Ира и Андрей – также продавать эту косметику. Ира и Андрей также могут зарабатывать, продавая косметику, но, как и Петр, они могут привлекать новых людей (например, своих друзей), чтобы те также продавали. Петр зарабатывает комиссию не только со своих продаж, но и с продаж Иры и Андрея. Ира и Андрей тоже могут получать комиссию от продаж своих новых участников.



Как работает МЛМ-бизнес / Инфографика 24 Канала

Чем больше людей привлечет Петр, а потом чем больше его подопечные привлекут людей, тем больше процентов он получит. В общем – это модель, которая создает так называемую "пирамиду", где верхние участники получают прибыль от работы нижних. Риск от такого способа заработка денег – очевиден, на чем отмечают юристы.

Мы пообщались с Владиславом Юрчаком, юристом адвокатского объединения T&T Partners, подробно о темах, затронутых в материале.

Де-факто МЛМ можно отнести к финансовой пирамиде, поскольку за "приведение друга" ты получаешь бонусы, существуют определенные уровни дистрибьюторов. Однако от пирамиды МЛМ отличает то, что в МЛМ активом является товар, а не "сертификаты" или другие нематериальные ценности. То есть участники этих правоотношений покупают товар с целью перепродажи. На практике, часто идет речь о товаре низкого качества или таком, который продают по завышенным ценам,

– пояснил специалист.

На странице Александра Кнорозова в соцсети LinkedIn указано, что он руководитель коммерческой организации "Тиенс Украина". Мы написали запрос с просьбой о комментарии в компанию. Там сказали, что такое лицо не является, и никогда не было работником ООО "Тиенс Украина". Даже в списке клиентов или покупателей Александра Кнорозова не нашли.

ООО "Тиенс Украина" осуществляет реализацию своей продукции непосредственно через сайт компании также через агентов,

– указано в ответе.

Из отзывов в сети понятно, что вероятно, работает ООО "Тиенс Украина" как раз-таки по схеме МЛМ-бизнеса, продавая пищевые добавки и другую продукцию. Вероятно, если Кнорозов не был в штабе работников, он мог работать по агентскому договору, ведь это обычно тот вид правоотношений, который присущ подобным компаниям.

Как понятно из соцсетей и Кнорозова младшего, и старшего, – оба мужчины, вероятно, не являются бизнесменами такого уровня, которые управляют многомиллионным заработком на древесине для фортификаций.

Соцсети Александра Кнорозова и его сына Дмитрия / Красноречивые скриншоты, сделаны 24 Каналом

По состоянию на конец августа 2024 года у Александра Кнорозова есть долговые обязательства перед "Дельта Банком" на общую сумму почти 80 тысяч гривен. И, очевидно, это не такие большие деньги для солидного предпринимателя, но Кнорозов старший не может погасить обязательства на протяжении уже нескольких лет.

Однако в целом это не мешает ему называть себя "гуру денег" и специалистом по МЛМ-бизнесу. Соцсети мужчины переполнены изображениями об "успешном успехе" и мотивационными цитатами.

На практике довольно часто так случается: в МЛМ-бизнес идут неблагополучные люди с надеждой заработать деньги, однако взамен больше теряют, чем зарабатывают. Отдельным элементом является реклама участия в подобных проектах, которая в основном нацелена продемонстрировать "успешный успех" партнеров. Это направлено на создание у рядового человека представление о том, что участие в компании даст им возможность начать новую жизнь,

– отмечает юрист Юрчак.

Как мы ни старались попасть на консультацию по МЛМ-бизнесу к Кнорозову и воспользоваться системой VKruguDeneg.ru, нам этого не удалось сделать, поскольку номера телефонов, которые он всюду указывает, не отвечают.

"Успешный успех" в соцсетях Кнорозова / Скриншоты сделаны 24 Каналом

Заглохшие и пропавшие уголовные производства

Уголовное производство о возможном присвоении имущества при закупке древесины, как мы уже знаем, куда-то исчезло из судебного реестра. Мы нашли другое дело от Бюро экономической безопасности о возможной неуплате налогов соответствующими фирмами. Однако и в нем нет конкретных имен – всего список компаний с формулировкой "неустановленная группа лиц".

Бегло просмотрев информацию о других строительных фирмах, осмелимся предположить, что семейство "бизнесменов-Кнорозовых" – это не единственные сомнительные руководители компаний, возводивших фортификации в Харьковской области. И это плохо, потому что будет иметь прямые последствия непосредственно для процесса свершения правосудия в соответствующих производствах.

Вполне справедливое предположение, что подозрения конкретным лицам не могут объявить из-за фиктивных руководителей. На практике есть проблема с доказательством причастности лиц к так называемым "номиналам". Обычно фирмы-однодневки не имеют привязки к реальным бенефициарам и каких-то следов других лиц,

– говорит юрист Владислав Юрчак.

По словам эксперта, в ходе следственных действий реально выйти на фактических руководителей сомнительных компаний. Чаще всего для подтверждения используют результаты негласных шагов. Скажем, получения доступа к перепискам, прослушивания разговоров и т.д.

Удастся ли, в конце концов, правоохранителям выйти на фактических владельцев в компаниях, строивших фортификации, – нет однозначного ответа. Производство о неуплате налогов от БЭБ было открыто еще в марте 2024 года, но по состоянию на начало сентября нет ни подозрений конкретным лицам, ни значительного продвижения по делу, ни ничего другого, что свидетельствовало бы о том, что ответственность настигнет виновных.

К тому же нет сомнения, что государство должно делать превентивные шаги, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем – заторможенных и закрытых уголовных производств. Прежде всего установить законодательную рамку, которая бы обеспечивала освещение честной структуры собственности со стороны компаний.

Кроме того, нужно тщательно следить за бизнесом, который намерен работать в оборонке. Как отмечают специалисты, ключевым является необходимость формирования критериев. Скажем, допускать к конкурсу только те компании, которые имеют опыт подобных работ. Или работать только по постоплате – то есть оплата стоимости после завершения работ.

В любом случае, стоит исходить из подхода, провозглашенного главой Харьковской ОВА Олегом Синегубовым: "Мне все равно, кто там учредитель, сколько их", – ведь разоблачение факта фиктивности компании в начале, в частности через проверку руководителя, способно остановить падение длинного ряда домино в виде проблем, которые могут возникнуть в будущем.