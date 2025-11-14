Как рассказал 24 Каналу офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко, такая практика не нова. Враг использовал ее на Покровском направлении.
Как россияне обманывают ВСУ?
К сожалению, такую тактику фиксируют не первый раз. Оккупанты пытаются просачиваться мелкими группами и используют для этого все возможные способы, в частности прибегают к переодеванию или маркировке под Силы обороны.
В большинстве случаев украинские военные могут отличить и выявить все эти провокации. Поэтому для врага они заканчиваются неудачно. Обычно, россиян берут в плен или просто уничтожают. На фронте переодевание уже не является новостью.
"Применение таких методов наносит определенные проблемы Силам обороны, но мы имеем различные варианты действий и готовы к провокациям врага. Это довольно часто случается на Покровском направлении", – отметил Владимир Назаренко.
Обратите внимание! Сейчас враг пытается максимально использовать погодные условия, ведь дроны не летают в дождь и туман. Также пользуются тем, что линия обороны не насыщена пехотной составляющей так, как нужно.
Что происходит на Покровском направлении?
- Россияне уже находятся в городе, они пытаются добраться до многоэтажек и там закрепиться. Так хотят расширить зоны своего контроля. Сейчас основное внимание украинского командования обращено к вопросу логистики.
- Военные отмечают, что главная проблема – нехватка личного состава. Пехоты очень мало, чтобы остановить продвижение врага. Из-за этого бойцы вынуждены оставаться на позициях по 50 – 80 дней, заменить их просто некому.
- Владимир Зеленский заявил, что захват Покровска нужен Владимиру Путину, чтобы давить на Украину и заставить ее выйти из Донбасса. По словам президента, оккупацию города Кремль преподнесет Трампу как успех и попытается убедить его в необходимости выхода украинских сил из всей области.