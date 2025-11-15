Только за минувшие сутки на этом направлении было обезврежено 192 оккупантов, 4 танка и 8 бронемашин. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Что говорят в Генштабе о событиях на Покровском направлении?

По данным Генштаба, с 10 по 15 ноября безвозвратные потери российской армии в живой силе составляют 524 человека, еще 260 оккупантов – были ранены.

Украинские защитники уничтожают россиян на Покровском направлении: видео полка "Скала"

Наши воины обезвредили 55 единиц наземной военной техники и уничтожили около трех сотен различных БпЛА. Силы обороны осуществляют комплексные мероприятия для эффективного огневого поражения врага и истощения его резервов,

– говорится в сообщении.

Генштаб также поблагодарил каждого защитника и защитницы за уничтоженных российских захватчиков, ведь каждый ликвидированный оккупант – это еще один шаг к справедливому миру.

Ситуация на Покровском направлении: коротко о главном