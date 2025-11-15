Только за минувшие сутки на этом направлении было обезврежено 192 оккупантов, 4 танка и 8 бронемашин. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Что говорят в Генштабе о событиях на Покровском направлении?
По данным Генштаба, с 10 по 15 ноября безвозвратные потери российской армии в живой силе составляют 524 человека, еще 260 оккупантов – были ранены.
Украинские защитники уничтожают россиян на Покровском направлении: видео полка "Скала"
Наши воины обезвредили 55 единиц наземной военной техники и уничтожили около трех сотен различных БпЛА. Силы обороны осуществляют комплексные мероприятия для эффективного огневого поражения врага и истощения его резервов,
– говорится в сообщении.
Генштаб также поблагодарил каждого защитника и защитницы за уничтоженных российских захватчиков, ведь каждый ликвидированный оккупант – это еще один шаг к справедливому миру.
Ситуация на Покровском направлении: коротко о главном
Ранее Владимир Зеленский заявил, что ВСУ сдерживают врага на всех участках фронта. Ситуация на Покровском направлении, в районе Доброполья и в целом в Донецкой области остается контролируемой, несмотря на постоянное давление оккупантов.
Как рассказал 24 Каналу офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко, россияне под Покровском пытаются выдавать себя за украинских военных, используя скотч для маскировки. Основная проблема на Покровском направлении – недостаток личного состава, что затрудняет остановку продвижения врага.
Однако украинские военные продолжают бороться. Недавно ССО уничтожили место скопления российских военных в населенном пункте Уют, используя дроны. Эта операция сорвала планы врага на окружение Покровско-Мирноградской агломерации.