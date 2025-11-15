Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан объяснил 24 Каналу, что Покровск критически важно удержать – его сдача откроет россиянам оперативное пространство для движения на Павлоград и Днепр.

Насколько угрожающая ситуация на Запорожском направлении?

Россияне выполняют политическую задачу: захватить пять областей, которые Путин внес в российскую конституцию. Один из вариантов его выполнения является попытка выйти в сторону Запорожья со стороны Орехова.

На Орехов они идут с юга, где стоят хорошие укрепленные районы – они держатся уже четвертый год, и сдвинуть их с этого направления сложно. А на Гуляйполе россияне заходят с востока, пытаясь зайти в тыл. Это одно из наших проблемных направлений сейчас, уровень угрозы – как в Покровске,

– подчеркнул Свитан.

Они уже вышли на трассу Донецк – Запорожье возле поселка Покровского и пытаются перекрыть ее, чтобы потом в режиме полуокружения вытеснить украинские войска на запад.

"Сейчас продолжается осенняя волна под погодные условия – туманы, низкую облачность и осадки. Ситуация опасная, но возможность остановить россиян реально есть", – подчеркнул Свитан.

Сейчас ВСУ используют режим активной обороны без сплошной линии боевого сопротивления. Этот способ в 2022 году дал нам возможность удержать прорыв российских войск, которые в несколько раз превосходили численностью.

Появление главнокомандующего ВСУ на этом направлении может свидетельствовать, что туда перенаправят дополнительные резервы.

Есть ли шанс остановить российское продвижение на Покровском направлении?

"Освобождать Донбасс оптимально будет только после начала развала РФ – так будет меньше потерь. Делать это с большими потерями нет смысла. Главное сейчас – удержать рубеж, не дать россиянам перевалить через высоты Покровска и дальше двигаться с выходом на Павлоград и Днепр. Там уже не 200 метров превышения над уровнем моря, как сейчас в Покровске, а только 50", – сказал Свитан.

Направлены дополнительные части в район Гришина для вытеснения россиян за трассу Павлоград – Покровск и силы для расслоения северной "клешни" над Мирноградом. Также есть положительная динамика движения наших войск со стороны Доброполья и Родинского для обеспечения снабжения группировки в районе Мирнограда.

Россияне уже зашли в Мирноград с восточной и северо-восточной стороны – они просачиваются туда, как и в Покровск. Там сплошная серая зона.

Бои в Покровске можно вести в течение нескольких лет – как в Волчанске. Россияне зашли туда еще полтора года назад и до сих пор не могут выйти. Такой же способ уничтожения российской армии надо создать в Покровске.

Надо принимать решения на месте, чтобы окружение не возникло – при необходимости отводить позиции с тех участков, где оно возможно. Покровский рубеж сейчас стоит, и сдавать его ни в коем случае нельзя, потому что это откроет стратегическую перспективу дальнейшей оккупации Украины,

– отметил Свитан.

Что известно об успехах ВСУ на фронте?