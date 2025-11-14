Атака вызвала масштабный пожар и серьезные повреждения инфраструктуры. Сообщили 24 Каналу источники в СБУ.
Что известно об атаке на Россию этой ночью?
В ночь на 14 ноября СБУ совместно с ГУР МОУ, Силами специальных операций ВСУ, Госпогранслужбой и другими подразделениями Сил обороны провели комплексную спецоперацию против российского морского порта "Новороссийск" в Краснодарском крае.
Важно знать! Порт "Новороссийск" является вторым по масштабам экспорта нефти в России и играет ключевую роль в транспортировке российских нефтепродуктов через Черное море. Кремль использует "Новороссийск" для наполнения своего военного бюджета.
СБУ вместе с Силами безопасности и обороны продолжают уменьшать нефтедолларовые поступления в бюджет России. Каждый пораженный НПЗ или нефтетерминал – минус миллионы долларов для военной машины кремля,
– сообщает источник.
В результате атаки были поражены нефтеналивные стендеры на причалах, повреждены трубопроводы и насосные станции, которые обеспечивают работу терминала. На месте зафиксирован масштабный пожар, который продолжает распространяться.
Кроме того, в районе Новороссийска подтверждено попадание в позиции российского зенитно-ракетного комплекса С-300/400, который размещен на территории российской воинской части. После попадания были слышны сильные взрывы и длительную детонацию.
Где еще слышали взрывы в России?
В ночь на 14 ноября в Саратовской области были слышны взрывы, которые вызвали пожар на нефтебазе. В минобороны России заявили, что якобы сбили 216 беспилотников.
Из-за атаки дронов на Краснодарский край приостановили работу аэропорты Краснодара и Геленджика. Также взрывы слышали в Геленджике, Апани, Туапсе и Новороссийске.
В ночь на 13 ноября под поражение Сил обороны попали нефтебазы, площадки с вертолетами и другие важные объекты врага. Взрывы прогремели на территории оккупированного Крыма, на оккупированной территории Запорожской области и непосредственно в России.