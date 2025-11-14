Атака вызвала масштабный пожар и серьезные повреждения инфраструктуры. Сообщили 24 Каналу источники в СБУ.

Что известно об атаке на Россию этой ночью?

В ночь на 14 ноября СБУ совместно с ГУР МОУ, Силами специальных операций ВСУ, Госпогранслужбой и другими подразделениями Сил обороны провели комплексную спецоперацию против российского морского порта "Новороссийск" в Краснодарском крае.

Важно знать! Порт "Новороссийск" является вторым по масштабам экспорта нефти в России и играет ключевую роль в транспортировке российских нефтепродуктов через Черное море. Кремль использует "Новороссийск" для наполнения своего военного бюджета.

СБУ вместе с Силами безопасности и обороны продолжают уменьшать нефтедолларовые поступления в бюджет России. Каждый пораженный НПЗ или нефтетерминал – минус миллионы долларов для военной машины кремля,

– сообщает источник.

В результате атаки были поражены нефтеналивные стендеры на причалах, повреждены трубопроводы и насосные станции, которые обеспечивают работу терминала. На месте зафиксирован масштабный пожар, который продолжает распространяться.

Кроме того, в районе Новороссийска подтверждено попадание в позиции российского зенитно-ракетного комплекса С-300/400, который размещен на территории российской воинской части. После попадания были слышны сильные взрывы и длительную детонацию.

Где еще слышали взрывы в России?