Росія могла окупувати наслений пункт у Запорізькій області. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

Як змінилась лінія фронту війни в Україні?

  • 15 листопада російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, однак просування не зафіксовано. 14 та 15 листопада атаки також проводилися в невизначених районах Курської та Сумської областей.
  • На півночі Харківської області російські сили намагалися просунутися, проте успіху не досягли.
  • 15 листопада російські війська продовжили наступальні операції на напрямку Великого Бурлука, але не досягли підтвердженого просування вперед.
  • Українські підрозділи утримували позиції або просунулися в районі Куп’янська. Геолокаційні кадри від 14 листопада показують удари російських військ поблизу залізничної колії Південна, на південний захід від Степової Новоселівки, що підтверджує присутність російських сил у цьому секторі.
  • На напрямку Борової російські війська продовжували наступ, але просування не підтверджене. Нещодавні переміщення росіян відбулися в районі Слов’янськ–Лиман: відеозаписи від 14 листопада фіксують їх на східних околицях Новоселівки.
  • Нещодавно російські війська просунулися в напрямку Слов'янськ-Лиман. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 14 листопада, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на східні околиці Новоселівки.
  • На Сіверському напрямку 15 листопада обстріли тривали, але нових успіхів не зафіксовано.
  • У районі Костянтинівка-Дружківка за геолокаційними даними 15 листопада російські війська просунулися на північ від Клебан-Бика.
  • Російські війська продовжили наступальні операції в тактичному районі Добропілля 15 листопада, але не здійснили підтвердженого просування.
  • На Покровському напрямку російські війська також не здобули жодного успіху.
  • На Новопавлівському напрямку ворог атакував у межах Новопавлівки та довколишніх населених пунктів: поблизу Новомиколаївки, Муравки, Котлярівки, Горіхового, Ялти, Дачного, Філії, Зеленого Гаю та Іванівки.
  • На Великомихайлівському напрямку наступальні дії також тривали без підтвердженого просування.
  • На сході Запорізької області геолокаційні відео від 15 листопада показали підняття російських прапорів у Яблуковому, що свідчить про можливе захоплення населеного пункту.
  • На заході Запорізької області 15 листопада російські війська не просунулися, хоча атакували райони поблизу Малої Токмачки, Новоданилівки, Новоандріївки, Степногірська, Степового та Приморського.
  • На Херсонському напрямку окупанти проводили обмежені наземні атаки, зокрема на схід від Херсона в напрямку Антонівського мосту, проте просування не сталося.

Карти фронту від ISW

Що про ситуацію на фронті кажуть у Генштабі?

  • На фронті тривають боєзіткнення на кількох напрямках, Покровський залишається найгарячішим, де українські бійці зупинили 107 штурмових дій агресора. За добу відбулося 265 бойових зіткнення.

  • Протягом доби ворог атакував українські позиції та населені пункти 23 ракетами, 111 керованими бомбами, 4239 артилерійськими ударами та 4863 дронами-камікадзе.