Россия могла оккупировать наследный пункт в Запорожской области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.
Как изменилась линия фронта войны в Украине?
- 15 ноября российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, однако значительного продвижения не зафиксировано. 14 и 15 ноября атаки также проводились в неопределенных районах Курской и Сумской областей.
- На севере Харьковской области российские силы пытались продвинуться, однако успеха не достигли.
- 15 ноября российские войска продолжили наступательные операции на направлении Великого Бурлука, но не достигли подтвержденного продвижения вперед.
- Украинские подразделения удерживали позиции или недавно продвинулись в районе Купянска. Геолокационные кадры от 14 ноября показывают удары российских войск вблизи железнодорожного пути Южная, к юго-западу от Степной Новоселовки, что подтверждает присутствие российских сил в этом секторе.
- На направлении Боровой российские войска продолжали наступление, но продвижение не подтверждено. Недавние перемещения россиян произошли в районе Славянск–Лиман: видеозаписи от 14 ноября фиксируют их на восточных окраинах Новоселовки.
- Недавно российские войска продвинулись в направлении Славянск-Лиман. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 14 ноября, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись на восточные окраины Новоселовки.
- На Северском направлении 15 ноября обстрелы продолжались, но новых успехов не зафиксировано.
- В районе Константиновка-Дружковка по геолокационным данным 15 ноября российские войска продвинулись на север от Клебан-Быка.
- Российские войска продолжили наступательные операции в тактическом районе Доброполье 15 ноября, но не осуществили подтвержденного продвижения.
- На Покровском направлении российские войска также не добились никакого успеха.
- На Новопавловском направлении враг атаковал в пределах Новопавловки и близлежащих населенных пунктов: вблизи Новониколаевки, Муравки, Котляровки, Орехового, Ялты, Дачного, Филиала, Зеленого Гая и Ивановки.
- На Великомихайловском направлении наступательные действия также продолжались без подтвержденного продвижения.
- На востоке Запорожской области геолокационные видео от 15 ноября показали поднятие российских флагов в Яблочном, что свидетельствует о возможном захвате населенного пункта.
- На западе Запорожской области 15 ноября российские войска не продвинулись, хотя атаковали районы вблизи Малой Токмачки, Новоданиловки, Новоандреевки, Степногорска, Степного и Приморского.
- На Херсонском направлении оккупанты проводили ограниченные наземные атаки, в частности к востоку от Херсона в направлении Антоновского моста, однако продвижения не произошло.
Карты фронта от ISW
Что о ситуации на фронте говорят в Генштабе?
На фронте продолжаются боестолкновения на нескольких направлениях, Покровский остается самым горячим, где украинские бойцы остановили 107 штурмовых действий агрессора. За сутки произошло 265 боевых столкновения.
В течение суток враг атаковал украинские позиции и населенные пункты 23 ракетами, 111 управляемыми бомбами, 4239 артиллерийскими ударами и 4863 дронами-камикадзе.