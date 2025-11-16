Россия могла оккупировать наследный пункт в Запорожской области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

Смотрите также Более чем на 800 солдат у России стало меньше: потери врага на 16 ноября

Как изменилась линия фронта войны в Украине?

15 ноября российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области , однако значительного продвижения не зафиксировано. 14 и 15 ноября атаки также проводились в неопределенных районах Курской и Сумской областей.

, однако значительного продвижения не зафиксировано. 14 и 15 ноября атаки также проводились в неопределенных районах Курской и Сумской областей. На севере Харьковской области российские силы пытались продвинуться, однако успеха не достигли.

российские силы пытались продвинуться, однако успеха не достигли. 15 ноября российские войска продолжили наступательные операции на направлении Великого Бурлука , но не достигли подтвержденного продвижения вперед.

, но не достигли подтвержденного продвижения вперед. Украинские подразделения удерживали позиции или недавно продвинулись в районе Купянска . Геолокационные кадры от 14 ноября показывают удары российских войск вблизи железнодорожного пути Южная, к юго-западу от Степной Новоселовки, что подтверждает присутствие российских сил в этом секторе.

. Геолокационные кадры от 14 ноября показывают удары российских войск вблизи железнодорожного пути Южная, к юго-западу от Степной Новоселовки, что подтверждает присутствие российских сил в этом секторе. На направлении Боровой российские войска продолжали наступление, но продвижение не подтверждено. Недавние перемещения россиян произошли в районе Славянск–Лиман: видеозаписи от 14 ноября фиксируют их на восточных окраинах Новоселовки.

российские войска продолжали наступление, но продвижение не подтверждено. Недавние перемещения россиян произошли в районе Славянск–Лиман: видеозаписи от 14 ноября фиксируют их на восточных окраинах Новоселовки. Недавно российские войска продвинулись в направлении Славянск-Лиман . Геолокационные видеозаписи, опубликованные 14 ноября, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись на восточные окраины Новоселовки.

. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 14 ноября, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись на восточные окраины Новоселовки. На Северском направлении 15 ноября обстрелы продолжались, но новых успехов не зафиксировано.

15 ноября обстрелы продолжались, но новых успехов не зафиксировано. В районе Константиновка-Дружковка по геолокационным данным 15 ноября российские войска продвинулись на север от Клебан-Быка.

по геолокационным данным 15 ноября российские войска продвинулись на север от Клебан-Быка. Российские войска продолжили наступательные операции в тактическом районе Доброполье 15 ноября, но не осуществили подтвержденного продвижения.

15 ноября, но не осуществили подтвержденного продвижения. На Покровском направлении российские войска также не добились никакого успеха.

российские войска также не добились никакого успеха. На Новопавловском направлении враг атаковал в пределах Новопавловки и близлежащих населенных пунктов: вблизи Новониколаевки, Муравки, Котляровки, Орехового, Ялты, Дачного, Филиала, Зеленого Гая и Ивановки.

враг атаковал в пределах Новопавловки и близлежащих населенных пунктов: вблизи Новониколаевки, Муравки, Котляровки, Орехового, Ялты, Дачного, Филиала, Зеленого Гая и Ивановки. На Великомихайловском направлении наступательные действия также продолжались без подтвержденного продвижения.

наступательные действия также продолжались без подтвержденного продвижения. На востоке Запорожской области геолокационные видео от 15 ноября показали поднятие российских флагов в Яблочном, что свидетельствует о возможном захвате населенного пункта.

геолокационные видео от 15 ноября показали поднятие российских флагов в Яблочном, что свидетельствует о возможном захвате населенного пункта. На западе Запорожской области 15 ноября российские войска не продвинулись, хотя атаковали районы вблизи Малой Токмачки, Новоданиловки, Новоандреевки, Степногорска, Степного и Приморского.

15 ноября российские войска не продвинулись, хотя атаковали районы вблизи Малой Токмачки, Новоданиловки, Новоандреевки, Степногорска, Степного и Приморского. На Херсонском направлении оккупанты проводили ограниченные наземные атаки, в частности к востоку от Херсона в направлении Антоновского моста, однако продвижения не произошло.

Карты фронта от ISW

Что о ситуации на фронте говорят в Генштабе?