В воскресенье, 16 ноября, об этом сообщил "Атеш", передает 24 Канал. Детали рассказали агенты военного партизанского движения из 110-й гвардейской мотострелковой бригады, которая входит в состав 51-й общевойсковой армии агрессора.

Какие проблемы у россиян под Покровском?

Из-за отсутствия опознавательных знаков и общей путаницы российские операторы дронов часто принимают своих собратьев за врага и открывают огонь. Чаще всего под "дружеские" удары попадают штурмовики, работающие по тактике просачивания.

Это уже стало обычным явлением на тактическом уровне, что происходит как днем, так и ночью,

– говорится в сообщении.

Среди причин хаоса партизаны выделяют:

торопливость командования, которое требует взять Покровск и Мирноград до конца ноября;

массовые потери и завоз неподготовленного подкрепления вместо ликвидированного личного состава;

провалы во взаимодействии, связи и координации между подразделениями.

В результате между штурмовиками и операторами БпЛА растет открытая конфронтация. Агенты фиксируют перестрелки, а дронаров все чаще обвиняют в якобы работе в пользу украинцев.

Потери страны-агрессора от такого "дружественного огня" уже измеряют десятками, а наступление на Покровском направлении заметно замедляется.

Что происходит на Покровском направлении?