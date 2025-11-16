Об этом 24 Каналу рассказал командир группы рекрутинга штаба управления 152 ОЕБр Любомир Заика, отметив, что сейчас основная цель врага – захватить Донецкую области. Пока они полностью сосредоточены на Покровске. Бойцы каждый день отражают колоссальное количество штурмов.

Что известно о боях на Покровском направлении?

Как отметил военный, оккупанты до сих пор пытаются продвигаться небольшими группами. С наступлением поздней осени они часто пользуются туманом и дождем, чтобы незаметно пролезть вперед и где-то закрепиться. Когда уже накопят силы, то продолжают атаковать.

Такие действия врага не являются неожиданностью. Полномасштабная война продолжается уже не первый год, поэтому военные знают, как этому противодействовать.

Любой опытный командир мониторит погоду, изучает врага, адаптируется и принимает меры. Есть элементы активной обороны, минирование участков. Например, если мы знаем, что на следующий день будет сильный туман и ливень, то понимаем, что враг явно захочет это использовать. Мы принимаем определенные меры,

– отметил военный.

Присоединяйтесь к сбору на нужды батальон 11:11 152 отдельной егерской бригады. По словам военного, в любом подразделении беспилотных систем есть потребность в дронах, автомобилях и людях. Если хотя бы один элемент вылетает из этой "цепочки", то начинаются проблемы.

Погода сейчас не самая лучшая. Ребята ездят по болоту. Останавливаться нельзя. Если автомобиль застрял, то приходится спешиваться и быстро покидать это место. Ведь враг, как и мы, не дает возможности оставить транспорт. Поэтому не секрет, что автомобили – расходник на фронте. Дроны – главный инструмент. Людей мы бережем,

– подчеркнул военный.

Обратите внимание! В ноябре в соцсетях распространили видео, как россияне едут в Покровск, пользуясь туманом. Потом, как сообщали военные, колонну удалось частично уничтожить.

Ситуация в Покровске: кратко