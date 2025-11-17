Детали рассказал эксперт по системам радиоэлектроники и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов в понедельник, 17 ноября, передает 24 Канал. Военный показал фото вражеского дрона.

Что известно о новом типе "Шахеда 101"?

По словам "Флеша", пока новый тип "Шахеда 101" не изучили полноценно, но пока известно о:

боевой части весом 8 – 9 килограммов;

дальность полета в несколько сотен километров;

навигации на основе 4-элементной CRPA антенны.

Это попытка противника "закрыть" потребность БпЛА в массовом сегменте мидлстрайков,

– считает Бескрестнов.

Дрон изготовили в 2024 году в Иране. Однако эксперт предполагает, что россияне продолжат производство на территории своего государства.

Как выглядит новый тип "Шахеда": смотрите фото

Что известно о дронах на фронте?