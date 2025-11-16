Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на опубликованное видео в сообществе SPEAR Group B.

Как удалось взять в плен российского оккупанта?

Продолжается война дронов, а потому украинские войска часто применяют БпЛА со взрывчаткой против пехоты врага. Такой метод легко обезвреживает оккупантов, ведь убежать от беспилотника очень трудно.

Одному оккупанту повезло. Дрон 118 бригады выследил его на одном из направлений и уже готов был попасть. Однако боекомплект на БпЛА не сработал. Украинские военные несмотря на это не оставили напуганного вражеского солдата. Его забрали в плен. Таким образом украинские войска пополнили обменный фонд.

Дрон заметил движение и полетел к оккупанту. Взрывчатка не сработала, однако солдат показал, что хочет сдаться. Его быстро осмотрели на наличие оружия. Удостоверившись, что оккупант безоружный, оператор БпЛА провел его к позициям украинских защитников, где его встретили. Заметно, что россиянин боялся, ведь на пути к бойцам он даже крестился.

Украинский БпЛА выследил оккупанта и провел его к украинцам: смотрите видео

Как операторы БпЛА пополняют обменный фонд?

Офицер структурного подразделения ГО БАС "Феникс", старший лейтенант Вадим Сименишен в эфире 24 Канала рассказал, что с помощью дронов брать оккупантов в плен труднее, но возможно. Обычно военные видят, что враг хочет сдаться. Тогда ему сбрасывают бутылку с водой и запиской, что делать дальше. Российский солдат тогда идет вслед за дроном и таким образом добирается до позиций Сил обороны Украины.

