Об этом сообщают Европейский Совет и пресс-служба британского правительства.

Какие санкции ввел ЕС?

В рамках встречи Международной коалиции за возвращение украинских детей ввели новые санкции против 16 физических лиц и 7-и организаций, которые причастны к незаконному вывозу несовершеннолетних с оккупированных территорий Украины в Россию.

По данным ЕС, несовершеннолетних системно подвергали русификации, детей привлекали к программам идеологического воздействия и военно-патриотического воспитания, направленного на формирование у них российской самоидентификации.

Такие действия представляют серьезные нарушения международного права и нарушения основных прав ребенка и имеют целью уничтожить украинскую идентичность и подорвать сохранение ее будущих поколений,

– говорится в документе.

Известно, что согласно европейским оценкам, с момента начала полномасштабного вторжения с территории Украины незаконно депортировали или принудительно переместили ориентировочно 20,5 тысяч детей с оккупированных Россией территорий.

Против кого ввели ограничения?

Под новые европейские ограничения, в частности, попали российские государственные учреждения и детские центры "Орленок", "Алые паруса" и "Смена", которые непосредственно подчиняются российскому министерству образования.

На этих базах организовывали программы с элементами пропаганды и русификации, в частности мероприятия, которые сочетали политическое воспитание, ознакомление с российской военной культурой и начальную военную подготовку.

Кроме вышеупомянутого, европейцы также ввели ограничения против Центра ДОСААФ в оккупированном Севастополе, Нахимовской морской школы и военно-патриотического клуба "Патриот", что на полуострове Крым.

В перечень попали и чиновники с оккупированных территорий Украины, а также руководители молодежных лагерей и военно-патриотических организаций, причастных к русификации и идеологическому воздействию на украинских детей.

Все они несут ответственность за продвижение патриотического и военного воспитания среди молодежи путем идеологической индоктринации, ознакомления с российской военной культурой, парамилитарной подготовки и участия в мероприятиях, прославляющих агрессивную войну России,

– указывают в заявлении.

Эти санкции предусматривают замораживание активов на территории Евросоюза и запрет на предоставление любой финансовой поддержки со стороны европейских граждан и компании. Для физических лиц ввели запрет на въезд и транзит.

О чем сообщила Британия?

Под ограничения Великобритании попали детский дом "Елочка" в Симферополе, санаторий "Здравница" в Европатории, лагеря и пансионаты "Алые паруса", "Радуга", "Россия", "Арт-Квест", "Гагарин" и "Жемчужина".

Также санкции ввели против лагеря имени Казакевича и молодежного центра "Селет-Ак-Барс" в Форосе. Ввели ограничения и против государственного предприятия "Солнечная Таврика", которое управляет сетью лагерей в Крыму.

В перечень также попали Севастопольский государственный университет, его информационный центр и клиническая психиатрическая больница №5, которая расположена в Строгановке вблизи Симферополя в оккупированном Крыму.

Великобритания не будет стоять, сложа руки, пока Путин пытается сеять ложь и прокремлевские нарративы за рубежом. Сегодняшние санкции – это весомый шаг в разоблачении и подрыве тех глубин, на которые готова пойти Россия, чтобы вмешиваться и подрывать демократию, а также уничтожать будущее Украины через ужасную депортацию и идеологическую обработку украинских детей,

– заявила министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер.

Как отреагировал Зеленский?

Реагируя на подобные решения союзников, украинский президент Владимир Зеленский выразил благодарность ЕС, Великобритании и Канаде, которая тоже ввела санкционные решения в отношении российских структур и лиц.

Последняя, в частности, ввела ограничения против еще 23 человек и 5 организаций, причастных к незаконной депортации несовершеннолетних и принудительного перемещения детей, а также их идеологической обработки и милитаризации.

Благодарен за принципиальную позицию и за то, что санкционное давление не останавливается. Партнеры учли много наших предложений, в частности положения из украинского санкционного пакета, введенного несколько недель назад,

– написал он.

Он отметил необходимость продолжать совместную работу с партнерами для возвращения всех украинских детей домой и наказания каждого, кто причастен к их незаконному вывозу и другим преступлениям.

Ранее Великобритания объявила о новом пакете санкций против 35 физических и юридических лиц, в частности в Китае и Таиланде, которых подозревают в содействии эксплуатации мигрантов и поставке комплектующих к российским БПЛА.

До этого береговая охрана Швеции задержала нефтяной танкер Jin Hui, который, вероятно, принадлежит к российскому теневому флоту. Судно находится под санкциями Украины, Евросоюза, Великобритании и Швейцарии.

Сейчас европейские союзники готовят 21-й пакет санкций против России, под главный удар попадут энергоносители. Зато США ослабили давление на Россию и Индию, причиной этого стала эскалация на Ближнем Востоке.