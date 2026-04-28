Что известно о 21-м пакете санкций против Кремля?

В то же время Соединенные Штаты ослабили санкционное давление в отношении Москвы, о чем сообщил глава министерства иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Наиболее критическими, безусловно, есть будущие пакеты санкций. 20-й пакет санкций принят, 21-й готовится, и он будет достаточно жестким, особенно в отношении энергоносителей,

– сказал Цахкна.

В то же время он добавил, что в рамках войны в Иране Соединенные Штаты снизили санкционное давление на Россию. Кроме того, снизилось фактически давление на Индию. А это оказывает влияние и на Кремль.

Заметьте! Он подчеркнул, что все эти события точно нельзя назвать положительными.

Напомним, что еще на прошлой неделе, 24 апреля, глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что лидеры Европейского Союза настаивают на рассмотрении и утверждении следующего, уже 21-го пакета санкций. Об этом писало Общественное.

Теперь, конечно, нам следует также просмотреть предыдущие "красные линии", которые раньше мешали введению некоторых санкций и что еще мы можем сделать,

– отметила Каллас.

По ее мнению, это посылает очень четкий сигнал россиянам, в частности о том, что Украина для Европы важна. В частности, Евросоюз продолжает таким образом оказывать поддержку Киеву.

Важно! Еще 23 апреля ЕС разблокировал 20-й пакет санкций против России.

Что еще следует знать о санкциях против России?

В Москве пригрозили, что Европа получит ответ на последний пакет санкций. Такое заявление сделала спикер российского МИД Мария Захарова. Она подчеркнула, что ответ будет жестким и будет отвечать интересам Кремля.

В то же время Дмитрий Песков признал влияние западных санкций на Россию. Однако добавил, что страна уже научилась минимизировать последствия ограничений. Более того, Песков заявил, что считает эти санкции незаконными.

В то же время экономист Олег Пендзин сообщил, что полный запрет на предоставление морских услуг российским судам должен касаться российской нефти. Но этот пункт убрали с 20 пакет санкций. Поэтому существенных ограничений Россия пока не получила.