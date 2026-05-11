Про це повідомляють Європейська Рада та пресслужба британського уряду.

Дивіться також 21-й пакет санкцій проти Росії: яка ключова сфера Кремля опиниться під ударом ЄС

Які санкції запровадив ЄС?

У рамках зустрічі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей ввели нові санкції проти 16 фізичних осіб і 7-и організацій, які причетні до незаконного вивезення неповнолітних з окупованих територій України до Росії.

За даними ЄС, неповнолітніх системно піддавали русифікації, дітей залучали до програм ідеологічного впливу та військово-патріотичного виховання, спрямованого на формування у них російської самоідентифікації.

Такі дії становлять серйозні порушення міжнародного права та порушення основних прав дитини і мають на меті знищити українську ідентичність та підірвати збереження її майбутніх поколінь,

– ідеться у документі.

Відомо, що згідно з європейськими оцінками, з моменту початку повномасштабного вторгнення з території України незаконно депортували або примусово перемістили орієнтовно 20,5 тисяч дітей з окупованих Росією територій.

Проти кого ввели обмеження?

Під нові європейські обмеження, зокрема, потрапили російські державні установи та дитячі центри "Орлянок", "Червоні вітрила" і "Смєна", які безпосередньо підпорядковуються російському міністерству освіти.

На цих базах організовували програми з елементами пропаганди та русифікації, зокрема заходи, які поєднували політичне виховання, ознайомлення з російською військовою культурою та початкову військову підготовку.

Крім вищезгаданого, європейці також запровадили обмеження проти Центру ДОСААФ в окупованому Севастополі, Нахімовської морської школи та військово-патріотичного клубу "Патріот", що на півострові Крим.

До переліку потрапили й посадовці з окупованих територій України, а також керівники молодіжних таборів і військово-патріотичних організацій, причетних до русифікації та ідеологічного впливу на українських дітей.

Усі вони несуть відповідальність за просування патріотичного та військового виховання серед молоді шляхом ідеологічної індоктринації, ознайомлення з російською військовою культурою, парамілітарної підготовки та участі у заходах, що прославляють агресивну війну Росії,

– вказують у заяві.

Ці санкції передбачають заморожування активів на території Євросоюзу та заборону на надання будь-якої фінансової підтримки з боку європейських громадян і компанії. Для фізичних осіб ввели заборону на в'їзд і транзит.

Про що повідомила Британія?

Під обмеження Великої Британії потрапили дитячий будинок "Ялинка" у Сімферополі, санаторій "Здравниця" в Європаторії, табори та пансіонати "Червоні вітрила", "Веселка", "Росія", "Арт-Квест", "Гагарін" і "Перлина".

Також санкції ввели проти табору імені Казакевича та молодіжного центру "Селет-Ак-Барс" у Форосі. Запровадили обмеження й проти державного підприємства "Сонячна Таврика", яке управляє мережею таборів у Криму.

До переліку також потрапили Севастопольський державний університет, його інформаційний центр та клінічна психіатрична лікарня №5, яка розташована у Строганівці поблизу Сімферополя в окупованому Криму.

Велика Британія не буде стояти, склавши руки, поки Путін намагається сіяти брехню та прокремлівські наративи за кордоном. Сьогоднішні санкції – це вагомий крок у викритті та підриві тих глибин, на які готова піти Росія, щоб втручатися та підривати демократію, а також знищувати майбутнє України через жахливу депортацію та ідеологічну обробку українських дітей,

– заявила міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер.

Як відреагував Зеленський?

Реагуючи на подібні рішення союзників, український президент Володимир Зеленський висловив вдячність ЄС, Великій Британії та Канаді, яка теж запровадила санкційні рішення стосовно російських структур і осіб.

Остання, зокрема, запровадила обмеження проти ще 23 осіб та 5 організацій, причетних до незаконної депортації неповнолітніх і примусового переміщення дітей, а також їхньої ідеологічної обробки та мілітаризації.

Вдячний за принципову позицію і за те, що санкційний тиск не зупиняється. Партнери врахували багато наших пропозицій, зокрема положення з українського санкційного пакету, запровадженого кілька тижнів тому,

– написав він.

Він наголосив на необхідності продовжувати спільну роботу з партнерами задля повернення усіх українських дітей додому та покарання кожного, хто причетний до їхнього незаконного вивезення та інших злочинів.

Які обмеження проти Росії вводять союзники?

Раніше Британія оголосила про новий пакет санкцій проти 35 фізичних та юридичних осіб, зокрема у Китаї та Таїланді, яких підозрюють у сприянні експлуатації мігрантів та постачанні комплектуючих до російських БпЛА.

До цього берегова охорона Швеції затримала нафтовий танкер Jin Hui, який, імовірно, належить до російського тіньового флоту. Судно перебуває під санкціями України, Євросоюзу, Великої Британії та Швейцарії.

Наразі європейські союзники готують 21-й пакет санкцій проти Росії, під головний удар потраплять енергоносії. Натомість США послабили тиск на Росію та Індію, причиною цього стала ескалація на Близькому Сході.