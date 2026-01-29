Откуда ЕС будет получать газ вместо России?
Важным направлением для ЕС останется газ из Норвегии, поставляемый по трубопроводу, рассказал в комментарии 24 Каналу эксперт по энергетическим вопросам Игорь Стукаленко.
По его словам, этот путь также обеспечивает соединение между Африкой и Европой. По нему ЕС имеет возможность импортировать газ из Алжира.
Остается важным южный коридор поставки, в частности газ из Азербайджана, которому, кстати, предоставляются определенные преференции в регламенте о запрете российского газа.
Однако ЕС стремится перестраховаться, что будет получать именно азербайджанский газ, а не российский под его видом.
- Дело в том, что импорт газа из Азербайджана осуществляется через Турцию.
- Турция имеет связи с Россией, в частности, получает от нее голубое топливо.
Поэтому в регламенте о запрете российского газа отдельно прописаны правила для контроля за согласованием топлива. Импортеры должны будут заранее подавать таможенным органам декларации для проверки, откуда поставляется газ.
В то же время в мире есть немалое количество поставщиков сжиженного природного газа. В частности, ЕС имеет возможность закупать американский СПГ.
Инфраструктура СПГ в Европе довольно существенная – практически все побережье Средиземного моря, Северного моря, Балтийского моря, а также Атлантического океана,
– объясняет эксперт.
Экономист Олег Гетман добавляет, что ЕС сейчас диверсифицировал импорт газа. Например, кроме США, СПГ в европейские государства поставляют страны Аравийского полуострова и Африки.
Те объемы, что остались, – это менее 10% от объемов, которые ЕС потребляет того или иного газа. Поэтому заменить этот объем не трудно, и сделать это можно в течение года, – уверен Гетман.
Заметьте! В 2025 году Норвегия стала крупнейшим поставщиком газа в ЕС с 89 миллиардами кубометров газа. На втором месте, по данным Института энергетической экономики и финансового анализа (IEEFA), были США, которые импортировали в Европу 81 миллиард кубометров газа.
Когда ЕС откажется от газа из России?
Евросоюз планирует полностью отказаться от российского газа до конца 2027 года. Запрет на импорт топлива Москвы будет внедряться в два этапа:
- российский сжиженный природный газ (СПГ) прекратят покупать до конца 2026 года;
- поставки трубопроводного газа России остановят до 30 сентября 2027 года.
Но запрет могут отложить до 1 ноября 2027 года, если возникнут трудности с наполнением газовых хранилищ Европы перед отопительным сезоном.
На этой неделе большинством голосов запрет на импорт российского газа приняли министры стран ЕС уже окончательно. Против выступили только Венгрия и Словакия, пишет Reuters.
Что еще планирует Евросоюз?
Евросоюз готовит более жесткий контроль за импортом газа, но для ключевых партнеров тщательные проверки происхождения топлива отменят. ЕС считает, что риск попадания российского газа через их экспортные системы минимален. Исключение получат США, Норвегия, Катар, Великобритания, Алжир и Нигерия.
Параллельно Европейская комиссия готовит еще один шаг – запрет на импорт из России ядерной энергии. Об этом сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен. По ее словам, вопрос ядерного топлива является сложным для обработки, но работа над соответствующими решениями уже идет. Конкретных сроков принятия пока не называют.