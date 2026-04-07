Бывший министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко в эфире 24 Канала сказал, что странные действия Владимира Путина продиктованы паникой за собственную жизнь. Он объяснил, почему попытка еще сильнее закрыть Россию может ударить не только по обществу, но и по самому режиму.

Последствия блокировки интернета в России

Огрызко объяснил, что попытки еще сильнее ограничить интернет в России не стоит воспринимать только как очередное закручивание гаек. За этими действиями он видит более глубокий мотив: Владимир Путин пытается максимально изолировать страну, потому что боится потерять контроль над ситуацией и над собственной безопасностью.

Напомним: в России начались протесты из-за блокировки интернета. Эксперты отмечают, что недовольство в стране растет, особенно в регионах, которые страдают от войны и ограничений, однако без лидера и четкой организации такие акции вряд ли смогут пошатнуть режим. В то же время серьезные проблемы для Кремля могут начаться не в Москве, а на периферии, если там вспыхнет локальный конфликт, который объединит людей сильнее, чем тема интернет-блокировок.

Такая логика для Кремля не нова, ведь в конце существования СССР власть так же пыталась закрыть страну от "пагубного влияния Запада", запрещала доступ к чужой информации и оставляла людям только ту картину мира, которую сама же и конструировала.

Главная вещь заключается в паническом страхе Путина за свою жизнь,

– подчеркнул Огрызко.

Сейчас эту же модель в Кремле пытаются перенести на современную Россию, хотя интернет давно стал не только источником информации, а частью экономики, работы, привычного общения и быта. Именно поэтому попытка превратить страну в закрытое пространство бьет значительно шире, чем это было в советское время, потому что затрагивает уже не только политический контроль, но и ежедневную жизнь миллионов людей.

Путин хочет превратить Россию в Северную Корею. Но это будет иметь для экономического состояния России катастрофические последствия,

– сказал дипломат.

Путина это, как он считает, не останавливает, потому что для него важнее еще сильнее закрыть страну, чем думать о последствиях для общества и экономики. Из-за этого странные на первый взгляд решения Кремля становятся вполне объяснимыми: страх за себя там давно перевешивает и здравый смысл, и реальное видение того, что происходит в стране.

Реакция молодежи в России на ограничение интернета

Проблема для Кремля еще и в том, что война для многих россиян до сих пор остается далекой, пока взрывы не приходят в их город. Именно поэтому прилеты по военным объектам или заводам не всегда вызывают у них такое раздражение, как вещи, которые ломают привычную повседневную жизнь.

Пока на голову не сыплется, у них войны нет. Чем быстрее и чем больше будет прилетать по разным Омсках, Томсках и дальше, тем быстрее ощущение того, что война не там, а здесь, оно придет,

– подчеркнул Огрызко.

Именно молодые россияне, которые привыкли жить в телефоне, переписываться, пересылать фото и быть постоянно на связи, острее всего реагируют на такие ограничения. Это раздражает их сильнее, чем многие другие вещи, потому что речь идет уже не о телевизионной картинке, а о личном комфорте и ощущении нормальной жизни. Поэтому часть молодых людей начинает еще острее отталкиваться от самой России, которая все больше закрывается и становится для них непригодной для жизни.

Сейчас Путин толкает эту часть, в основном молодую часть, к выходу из этой и так полудохлой России,

– сказал дипломат.

В итоге Кремль сам толкает Россию к еще более глубокому кризису. Ограничения, изоляция, давление на общество и попытка закрыть страну лишь усиливают внутреннее раздражение, бьют по экономике и выталкивают из страны тех, кто не хочет жить в такой реальности. Поэтому многие решения Путина, которые должны были бы укреплять его власть, на самом деле работают против самой России и играют на пользу Украине.

