Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу детали ситуации с платежными системами, которые произошли в регионах России. Он спрогнозировал, что хаос в стране-агрессоре будет масштабироваться, потому что россияне не ожидали такого развития ситуации.

Какова ситуация в России по работе интернета?

Андрющенко отметил, что крупные города в России привыкли рассчитываться фактически без наличных, но сейчас банковская система не работает.

"Что с этим будет – не ясно никому, но это – типичный выстрел в ногу. Люди стоят в очередях, ждут, чтобы какой-то банк заработал, а в то же время к Владимиру Путину приходит его новоназначенная председатель Центральной избирательной комиссии и дарит ему свиток с протоколом, как последний раз его избирали в президенты. И в этом абсолютно вся нецифровая Россия", – уверен руководитель Центра изучения оккупации.

Обратите внимание! Прокомментировал ситуацию со сбоем платежной системы в России основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Он отметил, что причиной этого стала попытка российских властей блокировать VPN. Дуров обратился к россиянам со словами "добро пожаловать обратно к цифровому сопротивлению, мои российские братья и сестры". Он добавил, что "вся нация сейчас мобилизована", чтобы найти способ обойти "абсурдные ограничения" российских властей.

Он отметил, что в России не работал даже мессенджер Max. Россияне уже были готовы воспользоваться этим официальным источником тотальной слежки и контроля, чтобы хотя бы обмениваться между собой месседжами. Но и он не работал.

Это только начало, потому что россияне не готовы к такой истории. Они снова пытались взять китайскую кальку. Напомню, что в Китае запрещен тикток, а есть собственная китайская платформа, на которой они общаются. И вот россияне попытались сделать из китайской копии свою копию,

– подчеркнул Петр Андрющенко.

В то же время в разных регионах ситуация отличается. Например, на оккупированных территориях, в частности в Донецкой и Запорожской областях, проблем с работой банковской системы нет, так же как и с работой интернета. Есть только замедление Telegram – иногда он подвисает, но ситуация, по словам руководителя Центра изучения оккупации, не столь критична, как в Москве.

