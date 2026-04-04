Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу детали ситуации с платежными системами, которые произошли в регионах России. Он спрогнозировал, что хаос в стране-агрессоре будет масштабироваться, потому что россияне не ожидали такого развития ситуации.
Какова ситуация в России по работе интернета?
Андрющенко отметил, что крупные города в России привыкли рассчитываться фактически без наличных, но сейчас банковская система не работает.
"Что с этим будет – не ясно никому, но это – типичный выстрел в ногу. Люди стоят в очередях, ждут, чтобы какой-то банк заработал, а в то же время к Владимиру Путину приходит его новоназначенная председатель Центральной избирательной комиссии и дарит ему свиток с протоколом, как последний раз его избирали в президенты. И в этом абсолютно вся нецифровая Россия", – уверен руководитель Центра изучения оккупации.
Обратите внимание! Прокомментировал ситуацию со сбоем платежной системы в России основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Он отметил, что причиной этого стала попытка российских властей блокировать VPN. Дуров обратился к россиянам со словами "добро пожаловать обратно к цифровому сопротивлению, мои российские братья и сестры". Он добавил, что "вся нация сейчас мобилизована", чтобы найти способ обойти "абсурдные ограничения" российских властей.
Он отметил, что в России не работал даже мессенджер Max. Россияне уже были готовы воспользоваться этим официальным источником тотальной слежки и контроля, чтобы хотя бы обмениваться между собой месседжами. Но и он не работал.
Это только начало, потому что россияне не готовы к такой истории. Они снова пытались взять китайскую кальку. Напомню, что в Китае запрещен тикток, а есть собственная китайская платформа, на которой они общаются. И вот россияне попытались сделать из китайской копии свою копию,
– подчеркнул Петр Андрющенко.
В то же время в разных регионах ситуация отличается. Например, на оккупированных территориях, в частности в Донецкой и Запорожской областях, проблем с работой банковской системы нет, так же как и с работой интернета. Есть только замедление Telegram – иногда он подвисает, но ситуация, по словам руководителя Центра изучения оккупации, не столь критична, как в Москве.
Что известно о сбое в платежной системе в России?
В России 3 апреля произошел масштабный сбой во многих банках. Первым об этом сообщил Сбербанк. В учреждении сообщили о "сложностях с использованием" сервисов банка. Также в Сбербанке не работали банкоматы. Также возникли трудности с пользованием сервисами банков: ВТБ, Т-Банка и Ozon Банка.
Кроме того, появились жалобы от россиян по осуществлению оплат, переводов и работы онлайн-банкинга. Больше всего жаловались на это жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Самарской области, Новосибирской области.
По информации российских СМИ, возможной причиной сбоя могло стать блокирование IP-адресов, которые используются в работе банковской системы.
Кроме того, трудности с доступом к банковским сервисам произошли параллельно с усилением ограничений со стороны российских властей по доступу к Telegram и VPN-сервисам.