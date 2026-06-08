О деталях спецоперации сообщили в Национальной полиции Украины и в Офисе генпрокурора Украины.

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Что известно о разоблачении российского агента?

Правоохранители сорвали попытку заказного убийства чиновника Главного управления разведки Минобороны и задержали агента российских спецслужб в Киеве.

По данным следствия, 38-летний житель столицы был завербован представителями России, которые пообещали ему 100 тысяч долларов за ликвидацию одного из руководителей структурного подразделения ГУР МО Украины. Часть суммы – 10 тысяч долларов – он получил в качестве аванса.

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По информации Офиса генерального прокурора, российский агент планировал заказное убийство представителя ГУР МО Украины, который также занимает должность заместителя председателя Координационного штаба по обращению с военнопленными. Официально имя вероятной цели не разглашается, но по данным из открытых источников, речь идет об Андрее Юсове.

Правоохранители установили, что задержанный, ранее имевший судимость за имущественные преступления, собирал подробную информацию о должностном лице: маршруты передвижения, график работы, место жительства и транспорт. На основе этих данных он планировал организовать нападение с использованием FPV-дрона и искал исполнителя с соответствующими навыками управления беспилотниками.

Вызывающее резонансное преступление в отношении руководителя структурного подразделения разведки должно было ударить по боеспособности Украины, сломать наш дух. Это был бы подарок для российской пропаганды – и невосполнимая потеря талантливого человека, делавшего больно оккупантам,

– подчеркнул заместитель главы Нацполиции Андрей Небитов