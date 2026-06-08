Про деталі спецоперації повідомили у Національній поліції України та в Офісі генпрокурора України.

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Що відомо про викриття російського агента?

Правоохоронці зірвали спробу замовного вбивства посадовця Головного управління розвідки Міноборони та затримала агента російських спецслужб у Києві.

За даними слідства, 38-річного мешканця столиці було завербовано представниками Росії, які пообіцяли йому 100 тисяч доларів за ліквідацію одного з керівників структурного підрозділу ГУР МО України. Частину суми – 10 тисяч доларів – він отримав як аванс.

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За інформацією Офісу генерального прокурора, російський агент планував замовне вбивство представника ГУР МО України, який також обіймає посаду заступника голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Офіційно ім'я ймовірної цілі не розголошується, але за даними з відкритих джерел, ідеться про Андрія Юсова.

Правоохоронці встановили, що затриманий, який раніше мав судимість за майнові злочини, збирав детальну інформацію про посадовця: маршрути пересування, графік роботи, місце проживання та транспорт. На основі цих даних він планував організувати напад із використанням FPV-дрона та шукав виконавця з відповідними навичками керування безпілотниками.

Зухвалий резонансний злочин відносно керівника структурного підрозділу розвідки мав ударити по боєздатності України, зламати наш дух. Це був би подарунок для російської пропаганди – і непоправна втрата талановитої людини, яка робила боляче окупантам,

– наголосив заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов.