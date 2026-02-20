Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.

Що відомо про діяльність російських агентів?

Слідство встановило, що учасники діяли під кураторством спецслужб Росії. Вони слідкували та збирали дані про пересування, спосіб життя, місця проживання та відпочинку визначених осіб. Робили вони це з метою подальшої їх ліквідації за гроші.

Як повідомив генпрокурор, зокрема агенти слідкували за представником зі стратегічних комунікацій ГУР МОУ та заступником голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

Заплановані вбивства саме цих осіб, за задумом організаторів, мали спричинити суспільний резонанс, негативне інформаційне висвітлення безпекової ситуації та бути використаними для підривної діяльності проти України,

– пояснив Кравченко.

За даними слідства, кілери розподілили ролі, продумали способи вбивств, підготували знаряддя для нападів та маршрути відходу.

Кравченко зазначає, що за кожне виконане вбивство ворог обіцяв до 100 тисяч доларів. Проте сума залежала від відомості та впливовості ймовірної жертви.

У межах спецоперації, правоохоронці одночасно провели понад 20 обшуків в осіб, що могли бути причетними до замовних вбивств. У них вилучили гаджети, зброю, боєприпаси, вибухівку, а також зафіксовано контакти з російськими кураторами.

В Україні затримали сімох осіб. Ще трьох, включно з організатором і двома спільниками, затримали в Молдові.

Фігурантам уже повідомили про підозру, додав генпрокурор. Слідчі звернуться до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

До слова, в СБУ повідомляли, що агенти продумували різні варіанти вбивств потенційних жертв. Вони планували від розстрілів "впритул" до підриву автівок.

Нещодавні викриття схожих злочинців