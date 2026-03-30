В Москве люди вышли на акции протеста против ограничения работы интернета. Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан предположил в разговоре с 24 Каналом, что в дальнейшем таких акций будет больше.

Чего боится российская власть?

Кузан отметил, что тот факт, что россияне вышли на Болотную площадь в Москве, произошли задержания, правоохранители перекрыли площадь, а коммунальщики красят лавочки и бордюры для того, чтобы люди не собирались, означает только одно. Закрытие интернета постепенно побуждает россиян к акциям гражданского недовольства, а это соответственно повлечет дополнительное давление на российскую правоохранительную и судебную системы.

Российские власти блокировали интернет для того, чтобы отрезать людей от связи и чтобы они не выходили на протесты. А сейчас есть первые признаки того, что происходит обратное действие. И, думаю, что таких акций будет еще больше. Просто они, вероятно, не будут освещены в медиа,

– отметил председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Так же общественное напряжение из-за поражения России с одной стороны и из-за блокировки интернета – с другой, внутри страны будет расти.

Обратите внимание! Политтехнолог Тарас Загородний считает, что протесты в России, если они не имеют лидера, не перерастут в конкретные действия. По его мнению, чем больше Кремль будет усиливать "репрессии, проявлять равнодушие и тратить ресурсы на войну", тем больше это будет нравиться подавляющему количеству россиян. В то же время блокировка интернета усиливает раздражение в российском обществе, особенно среди тех, кто родился после 1990-х годов, и негативно влияет на бизнес. И это может стать катализатором изменений.

Он напомнил, что мятеж Евгения Пригожина в 2023 году состоялся именно после того, как были проведены Украиной успешные Харьковская и Херсонская операции.

Мы видим по замерам с 2022 года, что в том российском регионе, который страдает от украинских дронов и ракет, преобладают антивоенные, антивластные настроения. Они не рассчитывали, что власть не сможет их защитить и не сможет компенсировать все эти убытки. Поэтому недовольство войной растет,

– подчеркнул Сергей Кузан.

Поэтому глава Украинского центра безопасности и сотрудничества не верит в стихийный подъем в российском обществе, как это происходило в Украине во время Оранжевой революции и Революции Достоинства. Однако Россия сегодня боится именно низовой коммуникации через независимые мессенджеры между, например, военными начальниками уровня полковника, между лидерами общественного мнения. Потому что это может привести к мятежу "Пригожин 2.0", который будет гораздо мощнее и сокрушительнее для России, чем предыдущий.

Что известно об акциях протеста в России?