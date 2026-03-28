В то же время эксперты предупреждают о риске дальнейшей цифровой изоляции страны. Об этом пишет "Радио Свобода".

Что известно о запрете звонков в России?

В России постепенно расширяют ограничения на интернет и телефонную связь. В некоторых регионах уже блокируют мобильный интернет, мессенджеры и VPN-сервисы, а также вводят так называемые "белые списки" сайтов, доступ к которым разрешен.

Ограничения уже приводят к неожиданным последствиям: в Москве из-за отключения интернета перестали работать даже базовые сервисы, в частности платежные системы в общественных местах. Кроме того, в России обсуждают инициативы, которые могут ограничить возможность получения звонков из-за рубежа для отдельных категорий граждан. Это вызвало волну возмущения и насмешек среди россиян.

На фоне этих изменений эксперты обращают внимание: дальнейшее усиление цифровых ограничений может усложнить даже коммуникацию между мировыми лидерами. В частности, возникают предположения, что при таких условиях даже Дональд Трамп может иметь трудности со связью с Владимиром Путиным.

Это связано с тем, что Кремль фактически выстраивает систему изоляции информационного пространства, где внешние каналы связи могут контролироваться или ограничиваться.

В то же время в России объясняют такие действия "вопросами безопасности" и необходимостью контроля ситуации внутри страны. Аргументация принятия этого вероятного решения базируется на утверждении, что якобы это необходимо для борьбы с телефонными мошенниками, которые выманивают деньги у доверчивых пенсионеров. И звонят такие мошенники, как утверждают инициаторы, с территории других стран, в частности Украины.

Однако аналитики считают, что настоящая причина – страх перед протестами и желание усилить контроль над обществом во время войны.

Усиление цифровой изоляции уже стало системной политикой: власть блокирует мессенджеры, ограничивает доступ к информации и тестирует механизмы полного контроля над интернетом.

Дальнейшее закрытие российского информационного пространства может иметь последствия не только для граждан страны, но и для международной политики, усложняя даже базовую коммуникацию между государствами.

Что еще Кремль заблокировал?