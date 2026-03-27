Экономический обозреватель Вячеслав Ширяев рассказал 24 Каналу, что диктатор Путин вполне может осуществить агрессию против стран Балтии. Тем более сейчас могут сложиться благоприятные для этого обстоятельства.

Какое решение Путина может стать роковым?

По словам Ширяева, Россия вполне может напасть на страны Балтии, если Соединенные Штаты и Израиль надолго "увязнут" в войне против Ирана. Это будет благоприятный момент для атаки.

Нападение России может создать определенные проблемы для НАТО. Ведь там не имеют достаточного опыта противодействия беспилотникам. И сначала это будет создавать серьезные проблемы.

Это решение приблизит крах Путина. Далее пойдет мобилизация в странах НАТО. И что будет потом? Дальше уже никто не будет обсуждать, дойдут ли танки НАТО до Москвы. Дойдут. И ракеты долетят,

– сказал Ширяев.

Ситуация в России: последние новости