Економічний оглядач В'ячеслав Ширяєв розповів 24 Каналу, що диктатор Путін цілком може здійснити агресію проти країн Балтії. Тим паче зараз можуть скластися сприятливі для цього обставини.

Яке рішення Путіна може стати фатальним?

За словами Ширяєва, Росія цілком може напасти на країни Балтії, якщо Сполучені Штати та Ізраїль надовго "загрузнуть" у війні проти Ірану. Це буде сприятливий момент для атаки.

Напад Росії може створити певні проблеми для НАТО. Адже там не мають достатнього досвіду протидії безпілотникам. І спершу це буде створювати неабиякі проблеми.

Це рішення наблизить крах Путіна. Далі піде мобілізація в країнах НАТО. І що буде потім? Далі вже ніхто не буде обговорювати, чи дійдуть танки НАТО до Москви. Дійдуть. І ракети долетять,

– сказав Ширяєв.

