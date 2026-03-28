Водночас експерти попереджають про ризик подальшої цифрової ізоляції країни. Про це пише "Радіо Свобода".

Дивіться також Одне рішення Путіна може спричинити крах Росії

Що відомо про заборону дзвінків у Росії?

У Росії поступово розширюють обмеження на інтернет і телефонний зв’язок. У деяких регіонах вже блокують мобільний інтернет, месенджери та VPN-сервіси, а також вводять так звані "білі списки" сайтів, доступ до яких дозволений.

Обмеження вже призводять до неочікуваних наслідків: у Москві через відключення інтернету перестали працювати навіть базові сервіси, зокрема платіжні системи в громадських місцях. Крім того, у Росії обговорюють ініціативи, які можуть обмежити можливість отримання дзвінків із-за кордону для окремих категорій громадян. Це викликало хвилю обурення та насмішок серед росіян.

На тлі цих змін експерти звертають увагу: подальше посилення цифрових обмежень може ускладнити навіть комунікацію між світовими лідерами. Зокрема, виникають припущення, що за таких умов навіть Дональд Трамп може мати труднощі зі зв’язком із Володимиром Путіним.

Це пов’язано з тим, що Кремль фактично вибудовує систему ізоляції інформаційного простору, де зовнішні канали зв’язку можуть контролюватися або обмежуватися.

Водночас у Росії пояснюють такі дії "питаннями безпеки" та необхідністю контролю ситуації всередині країни. Аргументація ухвалення цього ймовірного рішення базується на твердженні, що нібито це необхідно для боротьби з телефонними шахраями, які виманюють гроші у довірливих пенсіонерів. І дзвонять такі шахраї, як стверджують ініціатори, з території інших країн, зокрема України.

Однак аналітики вважають, що справжня причина – страх перед протестами та бажання посилити контроль над суспільством під час війни.

Посилення цифрової ізоляції вже стало системною політикою: влада блокує месенджери, обмежує доступ до інформації та тестує механізми повного контролю над інтернетом.

Подальше закриття російського інформаційного простору може мати наслідки не лише для громадян країни, а й для міжнародної політики, ускладнюючи навіть базову комунікацію між державами.

Що ще Кремль заблокував?