Колишній міністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко в ефірі 24 Каналу сказав, що дивні дії Володимира Путіна продиктовані панікою за власне життя. Він пояснив, чому спроба ще сильніше закрити Росію може вдарити не лише по суспільству, а й по самому режиму.
Наслідки блокування інтернету в Росії
Огризко пояснив, що спроби ще сильніше обмежити інтернет у Росії не варто сприймати лише як чергове закручування гайок. За цими діями він бачить глибший мотив: Володимир Путін намагається максимально ізолювати країну, бо боїться втратити контроль над ситуацією і над власною безпекою.
Нагадаємо: у Росії почалися протести через блокування інтернету. Експерти зазначають, що невдоволення в країні зростає, особливо в регіонах, які потерпають від війни та обмежень, однак без лідера і чіткої організації такі акції навряд чи зможуть похитнути режим. Водночас серйозніші проблеми для Кремля можуть початися не в Москві, а на периферії, якщо там спалахне локальний конфлікт, який об'єднає людей сильніше, ніж тема інтернет-блокувань.
Така логіка для Кремля не нова, адже наприкінці існування СРСР влада так само намагалася закрити країну від "згубного впливу Заходу", забороняла доступ до чужої інформації і залишала людям тільки ту картину світу, яку сама ж і конструювала.
Головна річ полягає в панічному страху Путіна за своє життя,
– наголосив Огризко.
Зараз цю саму модель у Кремлі намагаються перенести на сучасну Росію, хоча інтернет давно став не лише джерелом інформації, а частиною економіки, роботи, звичного спілкування і побуту. Саме тому спроба перетворити країну на закритий простір б'є значно ширше, ніж це було за радянських часів, бо зачіпає вже не тільки політичний контроль, а й щоденне життя мільйонів людей.
Путін хоче перетворити Росію на Північну Корею. Але це матиме для економічного стану Росії катастрофічні наслідки,
– сказав дипломат.
Путіна це, як він вважає, не зупиняє, бо для нього важливіше ще сильніше закрити країну, ніж думати про наслідки для суспільства і економіки. Через це дивні на перший погляд рішення Кремля стають цілком зрозумілими: страх за себе там давно переважає і здоровий глузд, і реальне бачення того, що відбувається в країні.
Реакція молоді в Росії на обмеження інтернету
Проблема для Кремля ще й у тому, що війна для багатьох росіян досі залишається далекою, поки вибухи не приходять у їхнє місто. Саме тому прильоти по військових об'єктах чи заводах не завжди викликають у них таке роздратування, як речі, які ламають звичне повсякденне життя.
Поки на голову не сиплеться, у них війни немає. Чим швидше і чим більше буде прилітати по різних Омськах, Томськах і далі, тим швидше відчуття того, що війна не там, а тут, воно прийде,
– наголосив Огризко.
Саме молоді росіяни, які звикли жити в телефоні, листуватися, пересилати фото і бути постійно на зв'язку, найгостріше реагують на такі обмеження. Це дратує їх сильніше, ніж багато інших речей, бо йдеться вже не про телевізійну картинку, а про особистий комфорт і відчуття нормального життя. Через це частина молодих людей починає ще гостріше відштовхуватися від самої Росії, яка дедалі більше закривається і стає для них непридатною для життя.
Зараз Путін штовхає оцю частину, в основному молоду частину, до виходу з цієї і так напівдохлої Росії,
– сказав дипломат.
У підсумку Кремль сам штовхає Росію до ще глибшої кризи. Обмеження, ізоляція, тиск на суспільство і спроба закрити країну лише посилюють внутрішнє роздратування, б'ють по економіці і виштовхують із країни тих, хто не хоче жити в такій реальності. Тому багато рішень Путіна, які мали б зміцнювати його владу, насправді працюють проти самої Росії і грають на користь Україні.
Що відомо про останні зміни в Росії та санкції проти ворога?
- У Росії після блокування VPN стався масштабний збій платіжної системи. У великих містах виникли проблеми з безготівковими розрахунками, а в Москві навіть тимчасово пропускали людей у метро без оплати.
- У березні Росія майже вдвічі менше заробила на податку з нафти, ніж торік, але після загострення на Близькому Сході ситуація для Кремля змінилася. Через різке зростання цін на нафту Москва вже розраховує збільшити нафтогазові доходи, відмовитися від суттєвого скорочення бюджетних витрат і навіть може наростити фінансування війни.
- Україна тим часом запровадила нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили компанії та люди, які працюють на російський оборонно-промисловий комплекс, допомагають обходити санкції, причетні до будівництва Керченського мосту та ведуть незаконний бізнес на окупованих територіях.