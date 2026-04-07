Колишній міністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко в ефірі 24 Каналу сказав, що дивні дії Володимира Путіна продиктовані панікою за власне життя. Він пояснив, чому спроба ще сильніше закрити Росію може вдарити не лише по суспільству, а й по самому режиму.

Наслідки блокування інтернету в Росії

Огризко пояснив, що спроби ще сильніше обмежити інтернет у Росії не варто сприймати лише як чергове закручування гайок. За цими діями він бачить глибший мотив: Володимир Путін намагається максимально ізолювати країну, бо боїться втратити контроль над ситуацією і над власною безпекою.

Нагадаємо: у Росії почалися протести через блокування інтернету. Експерти зазначають, що невдоволення в країні зростає, особливо в регіонах, які потерпають від війни та обмежень, однак без лідера і чіткої організації такі акції навряд чи зможуть похитнути режим. Водночас серйозніші проблеми для Кремля можуть початися не в Москві, а на периферії, якщо там спалахне локальний конфлікт, який об'єднає людей сильніше, ніж тема інтернет-блокувань.

Така логіка для Кремля не нова, адже наприкінці існування СРСР влада так само намагалася закрити країну від "згубного впливу Заходу", забороняла доступ до чужої інформації і залишала людям тільки ту картину світу, яку сама ж і конструювала.

Головна річ полягає в панічному страху Путіна за своє життя,

– наголосив Огризко.

Зараз цю саму модель у Кремлі намагаються перенести на сучасну Росію, хоча інтернет давно став не лише джерелом інформації, а частиною економіки, роботи, звичного спілкування і побуту. Саме тому спроба перетворити країну на закритий простір б'є значно ширше, ніж це було за радянських часів, бо зачіпає вже не тільки політичний контроль, а й щоденне життя мільйонів людей.

Путін хоче перетворити Росію на Північну Корею. Але це матиме для економічного стану Росії катастрофічні наслідки,

– сказав дипломат.

Путіна це, як він вважає, не зупиняє, бо для нього важливіше ще сильніше закрити країну, ніж думати про наслідки для суспільства і економіки. Через це дивні на перший погляд рішення Кремля стають цілком зрозумілими: страх за себе там давно переважає і здоровий глузд, і реальне бачення того, що відбувається в країні.

Реакція молоді в Росії на обмеження інтернету

Проблема для Кремля ще й у тому, що війна для багатьох росіян досі залишається далекою, поки вибухи не приходять у їхнє місто. Саме тому прильоти по військових об'єктах чи заводах не завжди викликають у них таке роздратування, як речі, які ламають звичне повсякденне життя.

Поки на голову не сиплеться, у них війни немає. Чим швидше і чим більше буде прилітати по різних Омськах, Томськах і далі, тим швидше відчуття того, що війна не там, а тут, воно прийде,

– наголосив Огризко.

Саме молоді росіяни, які звикли жити в телефоні, листуватися, пересилати фото і бути постійно на зв'язку, найгостріше реагують на такі обмеження. Це дратує їх сильніше, ніж багато інших речей, бо йдеться вже не про телевізійну картинку, а про особистий комфорт і відчуття нормального життя. Через це частина молодих людей починає ще гостріше відштовхуватися від самої Росії, яка дедалі більше закривається і стає для них непридатною для життя.

Зараз Путін штовхає оцю частину, в основному молоду частину, до виходу з цієї і так напівдохлої Росії,

– сказав дипломат.

У підсумку Кремль сам штовхає Росію до ще глибшої кризи. Обмеження, ізоляція, тиск на суспільство і спроба закрити країну лише посилюють внутрішнє роздратування, б'ють по економіці і виштовхують із країни тих, хто не хоче жити в такій реальності. Тому багато рішень Путіна, які мали б зміцнювати його владу, насправді працюють проти самої Росії і грають на користь Україні.

