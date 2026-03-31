Мітинги росіян по країні прогнозовано завершились арештами, однак на цьому все може не закінчитися. Спеціально для 24 Каналу експерти проаналізували, що стане ключовим елементом для російського спротиву та чим це зрештою може обернутися для російської влади.

Чому росіяни вийшли на вулиці?

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан зауважив, що у Москві вирує справжній хаос. На Болотній площі, де мітингували, чергує ОМОН, комунальники, під виглядом фарбувань бордюрів, огороджують площу стрічками, аби там не збирався натовп.

Блокування інтернету стало тим, що спонукало росіян до акцій громадянського невдоволення. Фактично те, для чого й блокували інтернет – аби людей відрізати від інформації й вони не виходили на протести – створило зворотну дію. Це створює додатковий тиск на правоохоронну та судову систему. Таких акцій може стати більше, але, можливо, їх не показуватимуть,

– зазначив Кузан.

Загалом це показує, що суспільна напруга у Росії лиш зростатиме та набиратиме обертів. З одного боку це зумовлено поразками Кремля, а з іншого – через обмеження роботи інтернету.

Варто додати, що незадоволення через війну суттєво зросло у регіонах, які найбільше потерпають від українських дронів і ракет.

"У кількох регіонах Росії переважають антивоєнні, антивладних настроїв. Люди не очікували, що влада не зможе їх захистити та компенсувати завдані збитки. Тому невдоволення війною зростає", – наголосив експерт.

Хоч навряд у російському суспільстві назріє стихійний підйом, який зміг би повалити владу, каже Кузан, проте це може відбутися у дещо інший спосіб. Російська верхівка боїться саме низової комунікації через незалежні месенджери між, наприклад, військовими начальниками чи лідерами суспільної думки. У Кремлі досі пам'ятають заколот Пригожина у 2023 році, і серйозно панікують через повторення подібного сценарію, який, однак, може мати набагато гірші наслідки.

Як російські протести реально можуть змінити лад у Росії?

Протест на Болотній площі у Москві став найчисельнішим за кількістю затриманих з літа 2023 року. Попри те, що силовики розгорнули кампанію залякування, люди таки вийшли на вулиці проти блокувань інтернету. До слова, відбулися мітинги не лише у Москві, але й інших містах Росії. Водночас навіть такі загрозливі дії не змусять Путіна розглянути розблокування "Телеграму", вважає політтехнолог Тарас Загородній.

Якщо цар сказав – він вже не може відступити. За логікою російської влади, відступ матиме ще гірші наслідки, ніж більше "закручування гайок". Якщо вони все повернуть, цар визнає, що помилився. У Росії такого не буває. Росіяни живуть за принципом "б'є – значить любить", тому що більше Путін буде байдужим до прохань народу, то спокійнішою буде ситуація,

– зазначив Загородній.

Звісно, Путін міг би скасувати блокування інтернету, зробивши "жест доброї волі". Однак наразі для цього немає жодних передумов. Та все ж протести по Росії могли бути б значно ефективнішими за однієї умови, переконаний політтехнолог.

"Не було головного – лідера, когось на кшталт нового Пригожина. Цього бракувало найбільше. Але, беззаперечно, люди роздратовані. Є покоління, які вже не можуть уявити собі життя без інтернету. Для багатьох це відрада, куди можна було втекти від реальності. Тепер це неможливо, і молодь відчула, що щось не так", – зауважив політтехнолог.

На думку Загороднього, докорінно змінити все справді міг би новий лідер, який пообіцяв хоча б повернути інтернет. Вже цього було б достатньо, аби люди за ним пішли.

З чого може початися справжня революція в Росії?

Навіть на тлі початку протестів у Росії наразі зарано говорити про зародження чи остаточне формування антипутінського руху. Таку думку висловив колишній працівник СБУ Іван Ступак, пояснивши, що росіян не влаштовує лише один складник політики Путіна – блокування інтернету. На продовження війни проти України мало хто звертає увагу.

Протести через проблеми з інтернетом – це одна справа, та зовсім інша – додавати до цього політичні гасла. Росіяни добре розуміють межу, за яку не можуть заходити.

Щоб масові протести призвели до повалення влади чи хоча б до такої спроби, має статися щось, не пов'язане з політикою,

– наголосив експрацівник СБУ.

Ступак навів приклад 1989 року у Румунії. Тоді, під час правління Ніколае Чаушеску, в провінційному місті виникла конфліктна ситуація – арешт правозахисника та священника. Люди вийшли на його підтримку і до них почали застосовувати зброю. Зрештою, це призвело до того, що місцевий мітинг розрісся по всій країні, і вже за два тижні владу в Румунії знесли, а диктора з дружиною розстріляли.

"Якщо у Росії щось відбудеться, воно має статися на периферії, як і в Румунії свого часу. Історія із забиттям худоби у Новосибірську – проглядалась як щось таке, що могло б зібрати росіян довкола цієї проблеми. Навіть військові з фронту записували звернення до влади, мовляв, вони на фронті воюють, а в тилах – таке неподобство. Щось на кшталт цього могло б статися, але коли і як саме – ми передбачити не можемо", – підсумував Ступак.

Нагадаємо, нещодавно у Сибіру відбулося масове знищення приватних ферм під приводом нібито хвороб худоби. Хоч забиття відбувалось без належної перевірки. Тоді це викликало спротив місцевих жителів, які втратили засоби до існування.

