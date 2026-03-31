Митинги россиян по стране прогнозируемо завершились арестами, однако на этом все может не закончиться. Специально для 24 Канала эксперты проанализировали, что станет ключевым элементом для российского сопротивления и чем это в конечном итоге может обернуться для российской власти.

Почему россияне вышли на улицы?

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан заметил, что в Москве бушует настоящий хаос. На Болотной площади, где митинговали, дежурит ОМОН, коммунальщики, под видом покраски бордюров, ограждают площадь лентами, чтобы там не собиралась толпа.

Блокировка интернета стала тем, что побудило россиян к акциям гражданского недовольства. Фактически то, для чего и блокировали интернет – чтобы людей отрезать от информации и они не выходили на протесты – создало обратное действие. Это создает дополнительное давление на правоохранительную и судебную систему. Таких акций может стать больше, но, возможно, их не будут показывать,

– отметил Кузан.

В целом это показывает, что общественное напряжение в России лишь будет расти и набирать обороты. С одной стороны это обусловлено поражениями Кремля, а с другой – из-за ограничения работы интернета.

Стоит добавить, что недовольство из-за войны существенно возросло в регионах, которые больше всего страдают от украинских дронов и ракет.

"В нескольких регионах России преобладают антивоенные, антивластные настроения. Люди не ожидали, что власть не сможет их защитить и компенсировать нанесенный ущерб. Поэтому недовольство войной растет", – подчеркнул эксперт.

Хотя вряд ли в российском обществе назреет стихийный подъем, который смог бы свергнуть власть, говорит Кузан, однако это может произойти несколько иным способом. Российская верхушка боится именно низовой коммуникации через независимые мессенджеры между, например, военными начальниками или лидерами общественного мнения. В Кремле до сих пор помнят мятеж Пригожина в 2023 году, и серьезно паникуют из-за повторения подобного сценария, который, однако, может иметь гораздо худшие последствия.

Как российские протесты реально могут изменить порядок в России?

Протест на Болотной площади в Москве стал самым многочисленным по количеству задержанных с лета 2023 года. Несмотря на то, что силовики развернули кампанию запугивания, люди таки вышли на улицы против блокировок интернета. К слову, состоялись митинги не только в Москве, но и других городах России. В то же время даже такие угрожающие действия не заставят Путина рассмотреть разблокировку Телеграма, считает политтехнолог Тарас Загородний.

Если царь сказал – он уже не может отступить. По логике российских властей, отступление будет иметь еще худшие последствия, чем большее "закручивание гаек". Если они все вернут, царь признает, что ошибся. В России такого не бывает. Россияне живут по принципу "бьет – значит любит", поэтому чем больше Путин будет равнодушным к просьбам народа, то спокойнее будет ситуация,

– отметил Загородний.

Конечно, Путин мог бы отменить блокировку интернета, сделав "жест доброй воли". Однако пока для этого нет никаких предпосылок. И все же протесты по России могли бы быть значительно эффективнее при одном условии, убежден политтехнолог.

"Не было главного – лидера, кого-то вроде нового Пригожина. Этого не хватало больше всего. Но, беспрекословно, люди раздражены. Есть поколение, которые уже не могут представить себе жизнь без интернета. Для многих это отдушина, куда можно было убежать от реальности. Теперь это невозможно, и молодежь почувствовала, что что-то не так", – заметил политтехнолог.

По мнению Загороднего, в корне изменить все действительно мог бы новый лидер, который пообещал хотя бы вернуть интернет. Уже этого было бы достаточно, чтобы люди за ним пошли.

С чего может начаться настоящая революция в России?

Даже на фоне начала протестов в России пока рано говорить о зарождении или окончательном формировании антипутинского движения. Такое мнение высказал бывший работник СБУ Иван Ступак, объяснив, что россиян не устраивает только одна составляющая политики Путина – блокировка интернета. На продолжение войны против Украины мало кто обращает внимание.

Протесты из-за проблем с интернетом – это одно дело, и совсем другое – добавлять к этому политические лозунги. Россияне хорошо понимают грань, за которую не могут заходить.

Чтобы массовые протесты привели к свержению власти или хотя бы к такой попытке, должно произойти что-то, не связанное с политикой,

– подчеркнул экс-сотрудник СБУ.

Ступак привел пример 1989 года в Румынии. Тогда, во время правления Николае Чаушеску, в провинциальном городе возникла конфликтная ситуация – арест правозащитника и священника. Люди вышли в его поддержку и к ним начали применять оружие. В конце концов, это привело к тому, что местный митинг разросся по всей стране, и уже через две недели власть в Румынии снесли, а диктора с женой расстреляли.

"Если в России что-то произойдет, оно должно произойти на периферии, как и в Румынии в свое время. История с забоем скота в Новосибирске – просматривалась как нечто такое, что могло бы собрать россиян вокруг этой проблемы. Даже военные с фронта записывали обращение к власти, мол, они на фронте воюют, а в тылах – такое безобразие. Что-то вроде этого могло бы произойти, но когда и как именно – мы предсказать не можем", – подытожил Ступак.

Напомним, недавно в Сибири произошло массовое уничтожение частных ферм под предлогом якобы болезней скота. Хотя убой происходил без надлежащей проверки. Тогда это вызвало сопротивление местных жителей, которые потеряли средства к существованию.

