Об этом сообщили Общественному в Елисейском дворце.

Что известно о сессии в Ереване по Украине?

В столице Армении пройдет Саммит Европейского политического сообщества, на котором будет проведена отдельная сессия относительно войны в Украине.

В Елисейском дворце сообщили, что на сессии будет подтверждена мобилизация и поддержка для Украины от стран-партнеров. Также ожидается, что участие на встрече примет Владимир Зеленский.

Президент Франции Эммануэль Макрон также будет присутствовать на Саммите Европейского политического сообщества и прибудет в Армению 4 – 5 мая.

Напомним, что, что 16 мая 2025 года состоялся крайний Саммит Европейского политического сообщества в Тиране. Во время встречи обсуждалось прекращение войны в Украине и усиление санкций против России. Тогда в столицу Албании прибыли более 40 иностранных лидеров, а именно: Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Реджеп Эрдоган и Владимир Зеленский.

Последние новости о поддержке для Украины

Германия предоставит Украине 11,6 миллиарда евро в 2027 году и по 8,5 миллиарда евро ежегодно с 2028 по 2030 годы. В 2026 году Германия выделит Украине 11,5 миллиарда евро на артиллерию, дроны, бронетехнику и другое оборудование.

Франция предложит Греции скидку на новые Rafale в обмен на передачу Украине 43 истребителей Mirage 2000. Однако, существует вероятность, что не все из них работают, поскольку самые старые уже были выведены из эксплуатации.

Пентагон разблокировал 400 миллионов долларов военной помощи для Украины помощи для Украины после давления американских законодателей.