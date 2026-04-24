Греция давно хотела обновить свой авиапарк. О деталях соглашения сообщает le Parisien.

Что известно о договоренности?

Президент Франции Эммануэль Макрон должен представить предложение во время встречи с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. По сообщениям греческих и французских СМИ, скорее всего соглашение будет заключено, потому что обе стороны заинтересованы в нем. Афины передадут Украине весь свой флот Mirage, состоящий из 43 самолетов:

24 более новых Mirage 2000-5.

19 Mirage 2000 EGM/BGM.

Также Греция должна передать все имеющиеся у нее запчасти.

Однако, существует вероятность, что не все из них работают, поскольку старые уже были выведены из эксплуатации. Франция и Греция усиливают свое сотрудничество в оборонной сфере. Греция объявила в марте 2024 года о намерении продать устаревшие модели истребителей Mirage 2000 EGM/BGM и Mirage 2000-5.

Греческий министр обороны Никос Дендиас подтвердил, что страна желает провести масштабную военную реконструкцию. В рамках этой реформы Греческие ВВС рассматривают возможность приобретения партии французских истребителей Rafale.

Обратите внимание! Полковник запаса ВСУ летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в разговоре с 24 Каналом объяснил, что самолеты Mirage могут нести хорошее вооружение, работать по земле как штурмовики-бомбардировщики и также по кораблям. У них неплохое прицельное оборудование, – подчеркнул он. По мнению эксперта, оптимальный вариант – все истребители передать в управление Военно-морских сил.

