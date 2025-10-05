Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что часть таких самолетов у нас уже есть. Если мы получим обещанные суда, то у нас будет полноценная бригада.

Как можно использовать самолеты?

Две эскадрильи уже можно переводить в бригаду морской авиации. Она усилит воздушную компоненту. К тому же впереди освобождение оккупированного Крыма, но для этого нужна авиация.

Самолеты Mirage могут нести хорошее вооружение, работать по земле как штурмовики-бомбардировщики и также по кораблям. У них неплохое прицельное оборудование,

– отметил Роман Свитан.

Мы сможем поражать корабли Черноморского флота. Поэтому оптимальный вариант всю эту бригаду передать в управление Военно-морских сил. Возможность получить самолеты у нас есть, нужно пойти на встречу Греции. Страна может передать их нам, но понятно, что взамен она должна получить другие истребители.

Что известно о французских Mirage?