Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что часть таких самолетов у нас уже есть. Если мы получим обещанные суда, то у нас будет полноценная бригада.
Смотрите также Шведские истребители Gripen: для чего они Украине, сколько стоят и лучше ли F-16
Как можно использовать самолеты?
Две эскадрильи уже можно переводить в бригаду морской авиации. Она усилит воздушную компоненту. К тому же впереди освобождение оккупированного Крыма, но для этого нужна авиация.
Самолеты Mirage могут нести хорошее вооружение, работать по земле как штурмовики-бомбардировщики и также по кораблям. У них неплохое прицельное оборудование,
– отметил Роман Свитан.
Мы сможем поражать корабли Черноморского флота. Поэтому оптимальный вариант всю эту бригаду передать в управление Военно-морских сил. Возможность получить самолеты у нас есть, нужно пойти на встречу Греции. Страна может передать их нам, но понятно, что взамен она должна получить другие истребители.
Что известно о французских Mirage?
- Украина уже имеет на вооружении истребители Mirage 2000. Их передали еще в феврале 2025 года. Цены на такие самолеты зависят от модификаций. Базовая версия стоит примерно 43 миллионов долларов.
- Истребитель может нести до 9 ракет, в частности противокорабельные и крылатые, а также авиабомбы. Экипаж самолета состоит из одного человека, а максимальная скорость превышает 2 тысячи километров в час.
- Французские Mirage превосходят российские Су. Они значительно легче, поэтому могут развивать значительно большую скорость. Преимущества есть и в радиусе действия – 900 против 560 километров.