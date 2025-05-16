Главу держави вже привітав з прибуттям албанський прем'єр-міністр Еді Рама. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на трансляцію саміту.

Дивіться також Зеленський анонсував важливі заяви після зустрічі з Ердоганом – репортаж з Анкари

Що відомо про візит Зеленського до Албанії

Зранку 16 травня повідомлялося, що український лідер Володимир Зеленський прибув до Албанії, щоб взяти участь у саміті Європейської спільноти. Цей візит був заздалегідь запланований.

За словами Зеленського, на заході будуть присутні понад 40 іноземних лідерів. Варто зазначити, що саміт не є настільки офіційним, як інші. Там значно більше свободи, тож за потреби вузькі зустрічі лідерів можуть перерости у більш масштабні заходи.

Дипломатичні джерела повідомили ЗМІ, що в Тирані зустрінуться Стармер, Макрон, Мерц, Ердоган та Зеленський. Вони обговорять шляхи припинення війни в Україні. А головною темою саміту стане різке посилення санкцій проти Росії.

Зауважимо, що попередній саміт Європейської політичної спільноти відбувся у Будапешті 7 листопада 2024 року. Тоді Україну також представляв Володимир Зеленський.