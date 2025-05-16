Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров, передає 24 Канал.
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Що відомо про візит Зеленського до Албанії
Зранку 16 травня повідомили, що український президент приїхав в Албанію. Цей візит був запланований.
Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров, передає 24 Канал.
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Що відомо про візит Зеленського до Албанії